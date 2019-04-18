【華為風波】德國建5G不排除華企　外交部：冀各國公平對待華企

德國稱不會把包括華為在內的中國設備供應商排除在本國5G網絡建設之外，比利時方面也表示迄未發現華為設備有間諜威脅。 中國外交部發言人陸慷於4月18日（周四）回應有關華為的事宜時表示，希望各有關國家能給予中國企業公平公正的待遇，中方也願意同能做到這一點的國家在平等互利的基礎上深化廣泛領域的貿易投資合作。

陸慷表示，希望各有關國家能給予中國企業公平公正的待遇。（資料圖片）

陸慷又表示，事實上，一段時間以來，已經有越來越多的國家對中國科技企業參與5G建設表明了公正的態度。這也再次證明世界上多數國家仍然能夠基於事實獨立地作出符合自身利益的政策選擇，仍然致力於建設和維護一個公平公正、非歧視的市場環境。

據早前報道，德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）17日（周三）引述華為創辦人任正非指，華為已向德國政府提出雙方簽署「無間諜協議」的建議，以減低德國對華為參與該國5G網絡建設的憂慮。

比利時網絡安全中心（CCB）發言人凱瑟琳‧艾格斯（Katrien Eggers）最近表示，該中心自2018年12月開展調查以來，未在調查中發現華為公司開展「間諜活動」。

（綜合報道）