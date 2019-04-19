【中外海上閱艦式】留意三大看點　遼寧號與國產航母會否齊亮相？

解放軍海軍迎來成立70周年紀念日，將於下周二（23日）的海軍建軍節舉辦多項活動，包括有中外海上閱艦式。第一艘抵達的外國海軍艦艇是新加坡海軍的堅強號導彈護衞艦，其已在周五（19日）早上10時許緩緩停靠青島大港碼頭。

遼寧號參加中外海上閱艦式基本已無懸念。（資料圖片）

《多維新聞》指，被稱為「史上最大海軍節」的中外海上閱艦式有三大看點，包括軍事裝備、軍事外交及軍事戰略。其中在軍事裝備方面，遼寧號參加閱艦式應無懸念，但國產航母則仍存在疑問。

報道認為，解放軍海軍在閱艦式上展示的軍事裝備，最受關注的莫過於「雙航母」及「雙大驅」。遼寧號應沒有太大問題，反而國產航母001A型就未必。雖然央視日前罕有地在節目中公開展示其內部情況及試驗的畫面，但有專家認為，依照國際慣例，受閱的軍備均需具備戰力，國產航母仍處於海試階段，不但連艦載機升降測試尚未進行，甚至連名稱都未有。

專家認為國產航母參加中外海上閱艦式的機會不大。（資料圖片）

雖然「雙航母」或落空，但「雙大驅」，即解放軍海軍同時派出兩艘最先進的055型導導彈驅逐艦受閱則大有可能。現時已有一艘055型導彈驅逐艦試航，計劃今年初服役，據報命名為南昌號。另外還有3艘055型導彈驅逐艦已經下水，其中即將被命名為拉薩號的最有機會與南昌號同台演出。

報道指，假設解放軍海軍真的派出「雙航母」或「雙大驅」受閱，「無疑將向外展示軍力發展的最新成就，呈現出中國未來多個航母戰鬥群的雛形」。

現時已有一艘055型導彈驅逐艦試航。（資料圖片）

至於在軍事外交方面，報道指較受關注的是參加海上閱艦式的外國名單至今仍未公布，「軍事從不單純是軍事，而是摻雜了許多外交考量在其中，各國的走近和疏遠通過此次名單中可以透露一斑」。例如有「不應該成為懸念的懸念」的巴基斯坦，據悉由於與印度的軍事衝突，原本打算要派出兩艘艦艇參加的巴基斯坦，為優先應對印度的海上壓力而無奈缺席。

第三個看點是軍事戰略，按照日程安排，習近平屆時將會發表講話。報道指，習近平的講話或將透露中國軍事戰略的調整方向，例如再次提及國務院新聞辦公室在2015年發表的《中國的軍事戰略》白皮書內容，包括有「近海防禦、遠海護衞」、「提高戰略威懾與反擊，海上機動作戰、海上聯合作戰，綜合防禦作戰和綜合保障能力」等。

（多維新聞）