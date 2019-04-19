官方證實：解放軍海軍陸戰隊擴編成軍

4月17日，央視曝光了前不久中國首艘國產航母第五次海試的畫面。其中多個航母內景畫面首度曝光，引發外界關注。在節目結尾處，央視提及「兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，陸戰隊擴編成軍，一系列轉型之舉，讓兵種搭配、職能分配更加合理」。
據北京青年報微信公眾號「政知見」指出，雖然有關中國海軍陸戰隊擴編改革的傳聞去年以來就不絕於耳，但官方報道在用詞上採用「擴編成軍」屬首次。這是對海軍陸戰隊擴編成軍最正面、權威的證實。
「蛟龍突擊隊」隸屬於中國海軍陸戰隊，有「海上蛟龍、陸地猛虎、空中雄鷹、反恐精英」的美譽，特戰隊員都具有空中、陸地、海上和水下四棲滲透突擊作戰和海上反恐作戰能力。（資料圖片）
資料顯示，中國海軍陸戰隊自1953年組建陸戰第1 團，1980年5月成立陸戰第1旅以來，目前已發展成由陸戰步兵、兩棲裝甲兵、炮兵、防空兵、工程兵、通信兵、防化兵、兩棲偵查兵和各種勤務保障分隊等組成的綜合兩棲作戰力量，可單獨或配合其他軍兵種實施登陸作戰，參加海軍基地、港口、島嶼的防御作戰及特種機動作戰等。
據軍事評論員宋忠平介紹稱，海軍陸戰隊主要是進行登陸作戰、島礁作戰、島嶼攻防戰等特種作戰任務。正因為其擔負任務複雜、艱險，所以海軍陸戰隊其實在各個國家所充當的都是一個特種兵的角色。陸戰隊的戰鬥員訓練要求水平相對陸軍等其他軍兵種更高、更全面，對裝備的熟悉程度要比陸軍高得多。除了人員素質，陸戰隊配備的武器裝備也更為複雜。
2018年7月29日，國際軍事比賽-2018「海上登陸」賽開幕式在福建泉州石獅將軍山賽場舉行。當日，中國海軍陸戰隊演示了三棲立體登陸作戰科目。（網上圖片）
宋忠平指出，目前中國所面臨的或傳統或非傳統方面威脅在不斷增多，一方面島礁爭端等均涉及兩棲作戰、島礁攻防等任務。另外一方面，目前各國的海軍陸戰隊除了擔負前述兩棲作戰等任務外，同樣還要擔負起隨船（水面艦艇）安保、駐外使領館安保甚至是反恐等任務。從這個角度看，中國自己的任務種類、需求也在增加。
「舉一個簡單的例子，中國的軍艦在亞丁灣常態化護航，這在以前是沒有過的，這就需要有隨艦的陸戰隊員遂行安保、反恐任務。電影中撤僑、解救人質的蛟龍突擊隊員，正是我們的海軍陸戰隊。」不論是從軍事鬥爭准備的角度來看，還是從反恐作戰任務角度看，目前中國海軍陸戰隊的規模都遠不足以擔負如此繁重、嚴峻的任務。加強相關作戰能力、人員裝備配置，順其自然。
海軍陸戰隊員必須練就過硬的綜合素質、頑強的意志力、超強的專業技術水平以及團隊協作能力。（資料圖片）
擴編傳聞網絡盛傳
海軍陸戰隊將要實行擴編的傳聞從2017年就在網絡上盛傳。2017年海軍陸戰隊司令員、政委兩位少將主官在媒體上獲得披露。當時環球時報分析指出，解放軍海軍陸戰隊在此之前並沒有組成獨立的軍級單位，新亮相的領導班子成員都是少將級別，這似乎從側面證實了解放軍陸戰隊成立軍級單位的說法。同時，2017年3月的國防部記者會上，發言人吳謙首次證實海軍陸戰隊相關改革措施正在按計劃穩步推進：「海軍陸戰隊作為海軍的一個兵種，近年來在執行海外護航、抗洪搶險、抗震救災等多樣化軍事任務中發揮了重要作用。目前，包括海軍陸戰隊調整在內的相關改革措施正在按計劃穩步推進。」
目前中國海軍陸戰隊具體規模、擴編後的規模均無從查證，不過宋忠平表示，區別於美軍，中國目前即便實現了擴編，但陸戰隊仍然是隸屬於解放軍海軍之下的一個兵種，並非獨立的軍種。美國的陸戰隊雖然也被冠以「海軍」之名，但它卻是美國五大軍種中獨立的一支兩棲作戰力量，並非隸屬於美國海軍。在歷次軍事衝突中，美軍海軍陸戰隊都是先鋒部隊，同時這也是美國總統可以不經授權直接調用的唯一一支部隊。