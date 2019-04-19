官方證實：解放軍海軍陸戰隊擴編成軍

4月17日，央視曝光了前不久中國首艘國產航母第五次海試的畫面。其中多個航母內景畫面首度曝光，引發外界關注。在節目結尾處，央視提及「兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，陸戰隊擴編成軍，一系列轉型之舉，讓兵種搭配、職能分配更加合理」。 據北京青年報微信公眾號「政知見」指出，雖然有關中國海軍陸戰隊擴編改革的傳聞去年以來就不絕於耳，但官方報道在用詞上採用「擴編成軍」屬首次。這是對海軍陸戰隊擴編成軍最正面、權威的證實。

「蛟龍突擊隊」隸屬於中國海軍陸戰隊，有「海上蛟龍、陸地猛虎、空中雄鷹、反恐精英」的美譽，特戰隊員都具有空中、陸地、海上和水下四棲滲透突擊作戰和海上反恐作戰能力。（資料圖片）

資料顯示，中國海軍陸戰隊自1953年組建陸戰第1 團，1980年5月成立陸戰第1旅以來，目前已發展成由陸戰步兵、兩棲裝甲兵、炮兵、防空兵、工程兵、通信兵、防化兵、兩棲偵查兵和各種勤務保障分隊等組成的綜合兩棲作戰力量，可單獨或配合其他軍兵種實施登陸作戰，參加海軍基地、港口、島嶼的防御作戰及特種機動作戰等。

據軍事評論員宋忠平介紹稱，海軍陸戰隊主要是進行登陸作戰、島礁作戰、島嶼攻防戰等特種作戰任務。正因為其擔負任務複雜、艱險，所以海軍陸戰隊其實在各個國家所充當的都是一個特種兵的角色。陸戰隊的戰鬥員訓練要求水平相對陸軍等其他軍兵種更高、更全面，對裝備的熟悉程度要比陸軍高得多。除了人員素質，陸戰隊配備的武器裝備也更為複雜。

2018年7月29日，國際軍事比賽-2018「海上登陸」賽開幕式在福建泉州石獅將軍山賽場舉行。當日，中國海軍陸戰隊演示了三棲立體登陸作戰科目。（網上圖片） 宋忠平指出，目前中國所面臨的或傳統或非傳統方面威脅在不斷增多，一方面島礁爭端等均涉及兩棲作戰、島礁攻防等任務。另外一方面，目前各國的海軍陸戰隊除了擔負前述兩棲作戰等任務外，同樣還要擔負起隨船（水面艦艇）安保、駐外使領館安保甚至是反恐等任務。從這個角度看，中國自己的任務種類、需求也在增加。 「舉一個簡單的例子，中國的軍艦在亞丁灣常態化護航，這在以前是沒有過的，這就需要有隨艦的陸戰隊員遂行安保、反恐任務。電影中撤僑、解救人質的蛟龍突擊隊員，正是我們的海軍陸戰隊。」不論是從軍事鬥爭准備的角度來看，還是從反恐作戰任務角度看，目前中國海軍陸戰隊的規模都遠不足以擔負如此繁重、嚴峻的任務。加強相關作戰能力、人員裝備配置，順其自然。