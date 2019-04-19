【2020大選．觀察】韓國瑜再加郭台銘　國民黨獲「雙重保險」？

國民黨黨主席吳敦義在周五（19日）表示，將會繼續尋求徵召高雄市長韓國瑜參加2020年台灣總統大選黨內初選。由於此前鴻海董事長郭台銘已宣布會參加初選，引來外界質疑此舉反會令國民黨陷於內鬥。 《多維新聞》分析認為，國民黨其實是要獲得「雙重保險」，以免太早決定人選致要面對「棒打出頭鳥」的危機。

分析指出，韓國瑜與郭台銘平心而論都是「非典型政治人物」，不但在網上很被看好，同時亦獲得基層認同，是國民黨內支持度最高的兩大台柱，「但若國民黨太早將提名黃袍定於郭台銘或韓國瑜，勢必將面臨『棒打出頭鳥』的考驗」。

韓國瑜以親民貼地的形象著稱。（聯合新聞網）

再者，韓國瑜及郭台銘自身亦有不少問題要處理，前者就是對高雄市民的承諾，「去年12月才上任高雄市長，不到幾個月又要投身大選，實在名不正言不順，更等於是自己送彈藥給民進黨高雄市議員」，更怕是一旦高雄市長出缺要補選，「藍天」隨時變回「綠地」。

至於郭台銘則是過去在經營企業時留下不少負面印象，尤以「血汗工廠」最為著名。假如郭台銘成為總統候選人，外界必定會進一步放大檢視。

柯文哲至今仍未表態參選。（聯合新聞網）

另一方面，民進黨正陷入分裂之際，總統蔡英文及前行政院長賴清德之爭尚未落幕，同時第三方「白色力量」的台北市長柯文哲亦未表態，「綠、白都還沒掀出底牌，對於國民黨而言，保留兩張王牌在手，等於是替國民黨的2020年台灣總統大選上了雙重保險」。以韓國瑜的親民貼地，郭台銘的財經閱歷，面對綠營、白營的不同策略時，吳敦義足有應付之法。

（多維新聞）