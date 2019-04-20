政治局：科創板要真正落實以信息披露為核心的證券發行註冊制

據新華社報導，中共中央政治局4月19日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作；聽取2018年脫貧攻堅成效考核等情況彙報，對打好脫貧攻堅戰提出要求；審議《中國共產黨宣傳工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。 會議提出，要以關鍵制度創新促進資本市場健康發展，科創板要真正落實以信息披露為核心的證券發行註冊制。要以高水準對外開放促進深層次改革，擴大外資市場准入，落實國民待遇。

2019年首季度中國GDP增速為6.4%，超出市場預期。圖為上海洋山深水港。（新華社）

會議認為，今年以來，主要宏觀經濟指標保持在合理區間，市場信心明顯提升，新舊動能轉換加快實施，改革開放繼續有力推進，一季度經濟運行總體平穩、好於預期，開局良好。

會議指出，在充分肯定成績的同時，要清醒看到，經濟運行仍然存在不少困難和問題。

會議強調，要注重以供給側結構性改革的辦法穩需求，堅持結構性去杠杆，在推動高品質發展中防範化解風險，堅決打好三大攻堅戰。宏觀政策要立足於推動高品質發展，更加注重質的提升，更加注重激發市場活力，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要鬆緊適度。

政治局會議強調，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。（資料圖片）

會議要求，要把推動製造業高品質發展作為穩增長的重要依託，引導傳統產業加快轉型升級，做強做大新興產業。要有效支持民營經濟和中小企業發展，加快金融供給側結構性改革，著力解決融資難、融資貴問題，引導優勢民營企業加快轉型升級。

會議指，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。要以關鍵制度創新促進資本市場健康發展，科創板要真正落實以信息披露為核心的證券發行註冊制。要以高水準對外開放促進深層次改革，擴大外資市場准入，落實國民待遇。要做好重點群體就業工作，加強職業技能培訓。近期安全生產問題突出，要舉一反三，有效防範，精准治理。