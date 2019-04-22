【大灣區】張五常：深圳會成為地球經濟中心　超越上海和矽谷

著名經濟學家張五常20日（上周六）在深圳出席「大灣區與深圳的未來」高峰論壇上發表演講，指深圳將會成為大灣區的龍頭，超越上海和美國矽谷，有朝一日會成為整個地球的經濟中心。

張五常指深圳會超越上海和矽谷，有朝一日會成為整個地球的經濟中心。圖為深圳福田區夜景。（視覺中國）

張五常在演講中表示，「三十年前我推斷上海的經濟將會超越香港；今天我推斷深圳一帶將會超越上海」。張五常認為，國際經濟發展的中心歷來要靠一個灣區，舉世皆然。粵港澳也是一個灣區，而無可置疑深圳將會是這灣區的龍頭。

張五常還肯定地推斷深圳將會超越矽谷，主要是矽谷沒有一個像東莞水平的工業區。張五常表示，在東莞，無數種產品皆可製造，而且造得好、造得快、造得便宜。目前東莞的工業最低市價工資在發展中國家裏是最高的，但跟發達國家比卻最少。

張五常還認為，深圳沒有文化的隔閡，對於外來人才的吸引力很大。

內媒《每日經濟新聞》則指出，在城市競爭中教育資源相當關鍵，而深圳的高等教育與上海差距巨大。上海名校林立，高校數量更多，這都是深圳難以相比的。

遭美國通緝後潛逃到內地

根據資料，張五常生於香港，曾任香港大學經濟學系系主任。2003年，張五常夫婦在美國被控出售假古董和逃稅，但是兩人沒有出席美國西雅圖聯邦地區法院的審判，於是美國司法部和財政部向兩人發出通緝令，並同時封存其在美國的超過1000萬美元的財產。由於香港和美國有引渡協議，而內地與美國沒有，因此張五常夫婦潛逃到內地。

（綜合報道）