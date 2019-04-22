【斯里蘭卡連環爆炸】環時：中國成功遏制恐襲　毋需理會西方標籤

斯里蘭卡21日（周日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少290人死亡，500人受傷。 官媒《環球時報》21日發表社評，指中國針對與宗教有關的各種極端主義開展了嚴格的治理，恐襲活動在中國受到明顯遏制，中國的相關經驗具有重大意義，中國無需在意西方一些勢力怎麼說。

斯里蘭卡連環襲擊：圖為聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）受襲後的情況，現場有死難者遺體。（美聯社）

社評指，以宗教報復為標籤的恐怖主義活動正逐漸在世界各地多起來，發生在新西蘭針對穆斯林的恐怖襲擊在全球引起巨大震動，尤其起了很壞的作用。宗教敵視有在更大範圍內擴散之勢，多宗教的國家如何保持不同宗教之間的和諧、防止外部極端勢力滲透是很大的挑戰。

社評又指，美國和西方國家處於解釋甚麼是極端主義實際主導位置上，它們對於針對西方的宗教極端主義比較警惕，但對一些發展中國家的宗教極端主義則採取不同態度，給其中的某些表現貼上追求「自由」、「民主」的標籤，導致整體上有些混亂的局面。

社評續指，中國針對與宗教有關的各種極端主義開展了嚴格的治理，不斷封堵境外極端宗教勢力向國內滲透的各種途徑，恐襲活動在中國受到明顯遏制。中國這幾年很大程度上擺脫了國際上與宗教有關的各種極端主義對國內的影響。社評最後表示，中國的相關經驗回頭看具有重大意義，中國無需在意西方一些勢力怎麼說，事實勝於雄辯，中國的和平穩定最為珍貴。

（《環球時報》）