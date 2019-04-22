【觀察】五四運動百周年　中共爭奪歷史話語權

4月19日，中共政治局就「五四運動」的歷史意義和時代價值舉行第十四次集體學習，中共總書記習近平稱，應加強對五四運動和五四精神的研究。另外適逢五四運動一百周年，中共有可能會在5月4日舉行紀念大會，民間知識分子和學生則參加相關活動。 實則綜觀今年初以來動態，中共最高層強調要研究五四運動，與一系列的歷史話語權及概念詮釋權之爭有關，而這也展示官方工作重心移往意識型態，預料未來將有更多跟進舉措。

五四運動圖畫（互動百科）

與「改革開放」之爭類同

中共最高層強調要紀念五四運動，完全不是一件出奇事。在中共官方歷史中，1919年的「五四運動」屬於「反帝反封建的愛國運動」，是重大歷史時刻，標誌「舊民主主義革命」和「新民主主義革命」的分水嶺，革命的領導力量由資產階級過渡至無產階級，是為中共在1921年創黨的先聲。

可是中共在創黨百年之際，對五四也不是純粹為紀念而紀念，當中牽涉歷史話語權歸屬，與「如何解讀改革開放」之類問題類同。早前習近平於《求是》雜誌刊文重申，不應以改革開放以後的歷史，否定改革開放以前的歷史，斷裂共和國的發展脈絡，其後官媒更開宗明義，反駁西方對改革開放所加諸的各種標籤，包括「國家資本主義」和「資本社會主義」。

「民主」和「科學」的定義

這場歷史話語權之爭無可避免會延伸至其他歷史事件，五四事件就是其中一例。雖然相比改革開放而言，五四的輿論熱度和強度沒那麼高，但西方的挑戰卻一直都在。事緣五四運動源自「新文化運動」，而新文化運動高舉「德先生」和「賽先生」兩面旗幟，提倡「民主」和「科學」，至今海內外仍有不少論者以此為據，質疑中共體制是否已達成這兩大願景，實現「五四精神」。

就政治局集體學習會所見，中共呼籲「加強對五四運動和五四精神的研究」，似乎未正面回應西方挑戰。然而如果細心觀察中共文宣，官方一直嘗試將「民主」和「科學」納入其話語體系，如「科學」早就在政治和經濟闡述方面屢見不鮮，至於「民主」亦不時出現，如官媒《環球時報》就曾表明中國自有其選舉制度：「我們必須理直氣壯地說，中國才是最大的民主國家，中國還是民主治理比較廣泛而又有效的國家。」

五四運動。（視覺中國）

引導青年「聽黨話、跟黨走」

「德先生」和「賽先生」並非不言而自明的概念，如果中共藉五四百年契機，爭奪兩者詮釋權，亦不是匪夷所思的事。落實到政策領域，五四運動已過百年，中國踏上富強之路，但在「萬國之林」仍未算得上傲視同儕，用現代術語講就是欠缺「軟實力」，甚至影響中共管治。大概有見及此，自今年初起，中共高層多次就文藝工作、青年政策和顏色革命等議題發表講話。

是次政治局集體學習會更點名提到：「要闡明中國共產黨和中國青年運動的關係，加強對廣大青年的政治引領，引導廣大青年自覺堅持黨的領導，聽黨話、跟黨走。」這種講法反映中共意識到，雖然過去40年政經方針成功推動中國發展，但執政黨的意識形態工作與現代化社會嚴重脫節，特別是年輕一代，因此亟須重建與社會的思想連繫，歷史與文藝正是重大範疇，而五四運動的話語權可說是試金石之一。