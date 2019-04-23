中聯辦稱國家安全「無兩制之分」　美國在台協會：令人憂心的真相

針對中聯辦主任王志民稱，在維護國家安全一事上「只有一國之責，沒有兩制之分」，美國在台協會（AIT）22日（周一）表示，中聯辦就「一國兩制」提出了「令人憂心的真相」。

美國在台協會。（網絡圖片）

王志民15日（上周一）在「全民國家安全教育日」活動上致辭時表示，香港的安全是國家安全的一部分，維護國家安全是「一國兩制」的憲制使命，在維護國家安全一事上，特區沒有特殊，「只有一國之責，沒有兩制之分」。

美國在台協會22日上午在Facebook分享相關新聞報道並表示，這是中聯辦就一國兩制提出的「令人憂心的真相說明」。值得留意是，這則帖文的中文部分以「中國中央駐港聯絡辦公室」稱呼中聯辦，但英文部分卻寫作「Hong Kong Communist Liaison Office」（共產黨駐港聯絡辦）。

王志民15日（上周一）指出，在維護國家安全一事上「只有一國之責，沒有兩制之分」。（資料圖片／張浩維攝）

事實上，中聯辦並非首次提及上述說法。早在今年2月19日，中聯辦設元宵飯局宴請立法會議員時，王志民就致辭表示，需要共同樹牢「一國」意識、堅守「一國」原則，共同維護國家主權、安全和發展利益。在這一點上，只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。

中聯辦副主任楊健3月10日亦在北京指出，基本法23條立法是特區政府的憲制責任，香港在維護國家安全的問題上「有一國之責，沒有兩制之分」。