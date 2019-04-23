內地網傳電子遊戲新規禁未成年人「結婚」　官媒：假消息

22日（周一）起，內地重新開放國產及進口電子遊戲審批。早前網傳國家廣電總局提出多項新要求，包括打鬥系統不能出現任何顏色液體、屍體需盡快消失、未成年人不能在遊戲內結婚等，引起熱議。 官媒《北京晚報》22日公開闢謠，指該消息為假消息。

早前網傳國家廣電總局提出多項新要求，包括打鬥系統不能出現任何顏色液體、屍體需盡快消失等等。（網上圖片）

早前網上流傳兩張所謂「廣電總局遊戲新規」的圖片，聲稱明確要求「打鬥系統任何顏色的液體都不能出現，屍體需盡快消失」、「道具抽取必須精確到幾次能中」、未成年人帳號不能在遊戲內結婚等。《北京晚報》的報道指，在國家廣電總局舊網站上，並未找到任何官方發布的新遊戲申請版號新增注意事項的文件。

報道又指，涉事圖片的原出處為微信公眾號「藝忛出版」4月18號的微信推送文章，聲稱其參與了地方出版主管部門召開的遊戲工作專題匯報，並對會議內容進行了總結，整理出了所謂的「廣電總局遊戲新規」。隨後在4月19日，經由steam論壇玩家發帖爆料迅速擴大影響力。

報道稱，目前該公眾號已刪除涉事文章，所謂的「遊戲版號申請新規」很可能只是假新聞，公眾需以廣電總局的官方消息為準。

（綜合報道）