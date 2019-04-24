【佔中九子案】台灣陸委會：判決印證「一國兩制」未保障政治權利

佔中九子案今日（24日）判刑，台灣的陸委會發布新聞稿就判決結果表示，「佔領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，對於參與者遭控罪名成立及遭判刑事深表遺憾，判決印證「一國兩制」未能尊重並保障民眾政治權利。

台灣的陸委會發布聲明稿，指該案判決印證「一國兩制」未保障民眾的政治權利。（截圖）

陸委會在新聞稿中指出，港人追求民主、法治、人權的公民運動，是香港珍貴的民主資產，更是社會前進的動能，執政者應正面看待其時代意義，尊重並保障人民政治權利。倘若一味擔憂畏懼、甚至以刑罰嚇阻，片面否定「公民不服從」權利，「不但無法彌補政治體制的缺陷，更將錯失改善國家病態體質的良機。」

陸委會續指，中共一方面強調講好「一國兩制」故事，一方面卻壓縮香港民主自治與自由人權空間，自曝其短；全世界均密切關注香港實施「一國兩制」情形，台人亦不會遭欺瞞誆騙。

陸委會並呼籲，相關方面信守《基本法》對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾，才是真正符合法治原則，及維繫香港繁榮發展的根本之道。

早在本月9日，陸委會就佔中九子案9名被告罪成表示遺憾，大陸國台辦發言人馬曉光翌日在例行記者會上駁斥陸委會「沒資格說三道四」，稱香港是法治社會，法律面前人人平等，擾亂社會治安和妨礙公共利益理應受法律處罰。