【海上閱艦式】首艘萬噸級驅逐艦南昌號亮相　戰狼2原型艦長掌舵

23日（周二）是解放軍海軍成立70周年，當天在青島附近海空域舉行各國海軍艦艇海上閱兵。 解放軍海軍第一型萬噸大型驅逐艦055型首艦也在閱艦式登場，該艦名為「南昌號」，舷號為101。

解放軍海軍第一型萬噸大型驅逐艦055型首艦「南昌號」於海上閱艦式登場。 （新華社）

據公開報道顯示，南昌號自鋪設龍骨開始，就一直受到國內外的高度關注。該艦2017年6月在上海下水，在經過14個月的舾裝後開始海試，於本年交付解放軍海軍。

055型萬噸大驅被視為未來解放軍海軍編隊的核心艦艇，更被認為是目前亞洲綜合作戰能力最強的驅逐艦。官媒《新華社》近日刊文，透露南昌號艦長是「臨沂艦」前艦長高克。他擁有包括航母在內的7種艦型艦艇工作經歷，接受過航空兵專業培訓，曾執行過中俄聯演、亞丁灣護航等20多項重大任務。

2015年3月，正執行第19批亞丁灣護航任務的臨沂艦緊急受命執行也門撤僑任務。當時，高克率領臨沂艦，九天之內3進也門，成功將163名中國人以及13個國家269名公民安全護送至吉布提港。其事跡後被改編成電影《戰狼2》。

南昌號艦長是「臨沂艦」前艦長高克。（資料圖片）

分析指，南昌號導彈驅逐艦服役後，無論是以其作為核心組建水面艦艇作戰編隊，或是加入航母戰鬥群充當「帶刀侍衛」，都可大幅提升解放軍海軍的整體作戰能力。

值得注意的是，南昌號使用的舷號101對於中國海軍而言也具有重要意義，它曾是中國海軍第一艘驅逐艦─鞍山艦的舷號，該艦與其他三艘同級艦組成的「四大金剛」，在相當長時間裏構成中國海軍的絕對主力。

（綜合報道）