直銷企業天獅董事長百畝私人宮殿涉未批先建　周二起拆除

早前內媒報道指，天津大型直銷企業天獅集團董事長、有「直銷教父」之稱的李金元被爆涉嫌行賄。內媒更曝光他在天津武清區建造的百畝仿古宮殿「華堂」，殿內設有供奉唐太宗李世民的家族祠堂。 據內媒《澎湃新聞》近日報道，華堂涉嫌未批先建，而對華堂的大規模拆除工作已經在23日（周二）開始。

早前內媒曝光百畝仿古宮殿「華堂」：

佔地百畝、紅牆金瓦的仿古宮殿「華堂」曾是李金元的神秘會所。圖為華堂正門。（澎湃新聞）

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據報道，透過查詢谷歌地圖歷史圖片發現，2010年2月26日，華堂已處於施工當中，幾棟宮殿建築已經封頂，但整個園區內沒有任何綠化和道路。2011年6月18日的照片顯示，華堂的道路綠化已基本成型。據此可知，華堂的建成時間在2011至2012年之間。

然而，天津市規劃和自然資源分局武清區分局表示，在華堂所處的泉和路東側、高新路南側、新源道北側範圍內，截至目前已經出讓了兩宗土地，受讓人均為天津天獅生命科學有限公司，出讓合同簽訂於2013年1月5日。這意味著華堂涉嫌「未批先建」。

報道又指，華堂的拆除工作在本月23日已經開始，門口不斷有施工車輛進入，大門口的牌匾已經摘下。在華堂外的新源道上，一位身著保安制服、自稱來自武清開發區的工作人員表示，華堂將會全部拆除，「屬於違法建築唄」。

4月23日，華堂拆除現場航拍圖。（澎湃新聞）

總價值近10億元人民幣

在拆除之前，整個華堂園區由三米左右高的紅色牆壁環繞。根據一份宣傳資料，華堂的整體設計參照唐朝皇宮風格建造，整個行宮以長壽殿為中心，分別由熙園、崇孝堂、老君殿等主題建築組成，擁有總統套房以及餐飲、會議、休閒等設施，內設家具均採用名貴木材以純手工打造，總價值近10億元人民幣。

值得一提的是，今年3月來，宮殿式建築黑龍江「曹園」、河北邯鄲「袁府」相繼引發關注。「曹園」內必須拆除的16處建築物和構築物在3月31日已拆除。另外，邯鄲市政府早前表示，已依法深入全面調查「袁府」。

（《澎湃新聞》）