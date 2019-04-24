【觀察．海軍閱艦式】海洋糾紛未解決　菲日多國為何仍給面子？

昨日中國海軍舉行建軍70周年閱艦式，有十多支外國艦隊參與，其間國家主席習近平會見多國海軍的代表團團長，並就海洋權益問題明確表示：「國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅。」席間有不少國家正正與中國有海洋主權糾紛，更加令這一段話耐人尋味。

山東青島海面雲集十多支艦隊，中國亦派出麾下最先進艦隻展示人前，但這場閱兵典禮最引人關注的不只是巨艦大炮。如果對於近年中外關係有所知悉，甚至只需留意近月國際新聞，就會發現在參與閱艦式的國家當中，有些與北京「口和心不和」，有些則分屬不同陣營，更有些處於長年齟齬衝突，因此最有趣的問題是：為甚麼這些國家都願意給中國充份「面子」？

習近平登上西寧號檢閱艦。（新華社）

對日艦掛「旭日旗」保持彈性

這部份要歸功於中國的外交彈性。例如日本與中國就東海主權問題爭執不斷，雙邊關係因釣魚島歸屬而長期「低溫」，不過是次日本派出「涼月號」護衛艦來華，並表明會掛上「旭日旗」，中方未有隨因此而取消其行程，相反以外交大局為重，未有隨便挑動民族主義神經。由於北京一事歸一事，避免上綱上線，才容讓兩國軍艦得以同場巡弋，標誌中日之間關係邁向解凍。

除了東海主權問題，閱艦式上亦不乏牽涉南海主權爭議的國家，菲律賓、越南和馬來西亞均有派艦來華。最為矚目的當然是菲律賓，不過是三四年前，馬尼拉在「臨時仲裁庭」狀告北京，兩國罵戰不斷，時至今日卻由經濟以至軍事都關係愈趨緊密。即使就在典禮前早幾日爆發事端，菲國指責中方派漁船圍堵其所控制的中業島，依然無礙菲艦現身中國海軍盛事。

中國在南海施展博奕能力

菲律賓的行為模式要大概要「歸功」於中國的博奕能力，一邊是加強在南海的軍事部署和控制能力，例如大規模填海造島，另一邊是協調推動各國開發南海資源，如與爭議各方商議《南海行為准則》。由於有效施展自身實力，同時保留斡旋空間，北京足以保持局面鬥而不破，以至逐漸主導議程，因此菲越馬三國都傾向「給面子」，在中國的軍方盛事亮相。

擴展至中美在西太平洋角力，即使美國只派一個上校作代表，其盟友澳洲卻特意派出「墨爾本號」護衛艦來華。就南海主權爭議，澳洲一直支持美方所提倡的「航行自由」，到了最近更響應華府動員，宣布封殺華為。儘管如此，澳洲仍需在閱艦式擺出友好姿態，可見不管在國際舞台鬧得如何天翻地覆，中澳兩國自有不言自明的默契：坎培拉始終得承認中國是亞太政經軸心，而北京亦有需要展示海納百川的大國自信。

官方冀呈現「命運共同體」

其實習近平在閱艦式談到海洋權益問題，既是應景之作，更是有意藉盛大場合向外界表達中方的外交思想。一如近幾年的「主場外交」活動，閱艦式亦在於宣揚「命運共同體」此核心概念：「我們人類居住的這個藍色星球，不是被海洋分割成了各個孤島，而是被海洋連結成了命運共同體。」

從上述嘉賓名單即可看到，即使東海、南海和西太平洋短期內不會消弭，中國有足夠的外交空間，展現「命運共同體」的含義：中國採取有效手段以捍衛自身權益，但也承認各式各樣的爭議存在，於此和平協商是首選方案，而北京亦會推動相關議程。更為要者，中國希望表明自身有足夠外交空間，將遠近鄰居集結在一起，在風風雨雨中維持各方和而不同。