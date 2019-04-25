普京接受《人民日報》專訪：中國正創造性地推動國際經濟合作

俄羅斯總統普京在訪華出席第二屆「一帶一路」高峰論壇前，接受了中國官媒《人民日報》的專訪。他指出，中國創造性地推動了國際經濟合作，為加強歐亞大陸互聯互通、保障可持續發展做出了貢獻。

2017年5月14日及15日，普京在首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與習近平會面。（資料圖片）

《人民日報》今天（25日）刊載了專訪內容。普京在專訪中說，首屆「一帶一路」高峰論壇已過去兩年，時間並不長，卻已充分證明中國國家主席習近平的倡議為發展平等夥伴關係帶來廣闊機遇。中國正在創造性地推動國際經濟合作，努力為加強歐亞大陸互聯互通、保障可持續發展做出貢獻。

普京介紹，俄羅斯與歐亞經濟聯盟的其他成員國一起，共同打造大歐亞夥伴關係的計劃，建立廣泛的區域一體化協作網絡。從本質上講，創建大歐亞夥伴關係就是歐亞經濟聯盟與「一帶一路」倡議的對接。

他強調，應當為歐亞經濟委員會與中國政府奠定系統性的合作基礎，首先成立聯合委員會，研究制定歐亞經濟聯盟與「一帶一路」對接的具體舉措。

普京表示，他將與習近平在「一帶一路」國際合作高峰論壇上交流，還將在俄中元首雙邊會晤的框架內舉行會談。（資料圖片／新華社）

普京：個別西方國家踐踏國際法

對於與習近平的定期會晤，普京表示，他們的對話有助於更有效地協調俄中兩國在國際及地區關鍵問題上的立場，共同找到應對時代最緊迫挑戰的方法。兩人即將在北京見面，除了在「一帶一路」國際合作高峰論壇上交流，還將在俄中元首雙邊會晤的框架內舉行會談。

他又批評，個別西方國家聲稱只有他們擁有全球領導地位，他們粗暴踐踏國際法的準則和原則，動輒訴諸恐嚇、制裁和壓制，試圖將自己的價值觀及令人質疑的意識形態強加於其他國家和人民，俄方堅決反對這種作法。

今年是中俄建交70周年，普京說，兩國關係迎來了歷史最好時期的紀念時刻，這是過去30年來艱苦而成功工作的結果。俄中關係全面正常化，並提升至全面戰略協作夥伴關係，解決了包括邊界問題在內所有敏感問題。俄中全面戰略協作夥伴關係的潛力無限。

（人民日報）