西藏僧人接受官媒採訪：守戒前提是愛國　要和十四世達賴劃清界限

此前，第十四世達賴喇嘛表示，只有自己能代表藏人，中國政府選擇的下一任達賴喇嘛將不被認可，西藏狀況再次引起世界關注。 官媒《環球時報》25日發文介紹西藏宗教現狀，指當地加強對僧人進行教育，使得僧人法律和國家意識大有提高；此外，當地還建立起社會保障體系，對僧人生活提供保障。

布達拉宮上的五星紅旗。（網絡圖片）

去年8月27日，河南少林寺歷史上第一次升起五星紅旗，曾引起關注。不過，在西藏，國旗進寺廟早在2011年就已實現全面覆蓋。

拉薩大昭寺僧侶、41歲的尼瑪次仁介紹說，寺廟就像一所學校，每天分不同班級，由不同的老師上課，講授內容也不同。他表示，新時代每個僧人都要將習近平總書記提出的「政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用」四條標準作為自我要求。

「每月我們會邀請專家等相關社會人士走進寺廟進行法律、法規普及教育。」大昭寺管委會副主任吳堅次仁說。

對於戒規戒律和法制之間的關係，甘丹寺的阿旺丹瓊說，戒律是弘揚藏傳佛教發展的基本保障，愛教必須守戒，守戒的前提是愛國，關鍵是守法，「做到和十四世達賴集團劃清界限，深入揭批影響藏傳佛教建立正常秩序的各種非法行為」。

西藏佛學院黨委書記張良田介紹佛學院情況。（網絡圖片）

佛學院須學習領導人講話精神

據悉，現在，藏傳佛教開始建立「三級學銜」制度。根據2015年國家宗教事務局通過並施行的《藏傳佛教學銜授予辦法(試行)》，藏傳佛教學銜分初、中、高三級。

佛學院有宗教課、文化課和法律政策課，課時比例是6:2:2。記者在張貼的一張課程表上看到，學員早上7時10分起床，除了早操、背誦以及晚間觀看央視新聞或西藏衛視新聞，一天上六節課。各種宗教課外，還有國家領導人講話精神學習、漢語文、法律等必修課。

西藏佛學院黨委書記張良田介紹說，學院於2011年開辦，到目前為止畢業學員521名，培養各教派活佛54名，培訓各教派僧尼2640名。佛學院有兩個少年活佛班，一共有12名學員，最小的6歲，最大的16歲。一個班是九年義務教育小學課程學習，另一個是初中階段的學業學習。經過9年義務教育，成績合格者可以頒發初中畢業證書、授予佛學初級學銜。

辦「少年活佛班」避免其成為「裂主義工具」

全國政協民族和宗教委員會原主任朱維群說，少年活佛班把佛學教育和義務教育結合起來，這是非常有益的探索。他表示，中國藏傳佛教這套教育模式是在長期實踐過程中探索出來的，有利於發揮藏傳佛教的積極面，避免其成為達賴集團搞分裂主義的工具。

去年三月，西藏拉薩三大寺之一的色拉寺舉行普法考試，400多名僧人參加。（中新社）

西藏自治區宗教事務局一名負責人說，從2011年開始，西藏自治區著力改善僧尼居住條件，將全區寺廟僧舍維修納入保障性住房建設規劃，自治區、地（市）、縣（區）三級提供配套資金加上寺廟自籌資金，維修改造僧舍。

除此之外，所有寺廟僧尼全部納入社保體系，自治區每年補貼2600多萬元人民幣，實現在編僧尼醫保、養老保險、低保和人身意外傷害險全覆蓋，每年為這些僧尼進行免費體檢。

（環球時報）