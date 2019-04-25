【觀察】韓國瑜「被參選」惹側目　國民黨「勸進」太刻意

在來年台灣總統大選中，高雄市長韓國瑜一直被視為大熱人選，但他直到近日才表達初選意願，而國民黨則為其度身訂造初選辦法，掃除障礙。這一幕「被參選」是政治高招抑或是彆扭作勢，恐怕是見仁見智。

官方聲明「猶抱琵琶半遮面」

就在國民黨公布初選辦法前一天，韓國瑜表示願意負起責任，不計較個人得失，繞了一大個圈來表達競逐意願，但又同時聲明，他無法參加現階段的國民黨黨內初選。對於韓市長「猶抱琵琶半遮面」的態度，國民黨顯然「反應迅速」之餘，更加「體貼異常」，次日即公布「全民調初選」，兼且點名主動納入韓國瑜為初選人選之一。

23日，韓國瑜發表了對於2020總統大選的看法及心聲。（網絡圖片）

事情太過「湊巧」，誰能言之鑿鑿地否認是「為韓而設」呢？參選人之一王金平就憤憤不平，指責國民黨初選制度一變再變，由先前採取三成黨員、七成民調，改為全民調。儘管這位前立法院長批評辦法「不公平」，他也說接不接受是另一回事，而事實是形勢比人強，不接受也得接受，畢竟「勸進」韓國瑜看起來是如此理所當然，其他參選人與其抱怨，不如展示風度還比較好。

主政高雄僅4個月轉身太快

沒有溢於言表，不等於沒有意見，這一幕「黃袍加身」做得太刻意著跡，部份藍營黨員和支持者「口服心不服」也是意料之內。更為要者，韓國瑜競選時主打自己是「政治素人」，聲明中又指「長久以來政治權貴熱衷於密室協商」，刻意與黨內建制主流保持距離，因此當對照最近幾天一連串政治操作，國民黨中樞與他看似「合作無間」，難免會惹人側目。

一句話總結韓國瑜「被參選」，不外乎是要營造「不是我想要，是你要給我」的印象，但因為營造得太過刻意，很難不會損害他賴以成功的「清泉」形象，損耗一些政治資本。歸根究柢，一切問題的源頭是韓國瑜主政高雄僅4個月，高雄還未「發大財」，市長就說要跑去選總統，怎麼說都是轉身離去得有點快，姿勢難看，於是乎就有「勸進」場面來鋪下台階。

鴻海董事長郭台銘17日宣布參加2020年總統選舉的國民黨黨內初選，引起外界熱議。

郭台銘強勢挑戰不容忽視

或者「被參選」編排得有點草率，又或者韓市長也未完全能說服270萬高雄市民，他們不是其更上一層樓的踏腳石，但這都不要緊，他還是有足夠政治能量去講：「只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能改變，我才能真正改變高雄。」假以時日，到了對陣民進黨的時候，高雄市民和台灣選民都忘記了今天的「黃袍加身」，這件「小事」在總統大選中不再有人會計較。

相比起「勸進」爭議，韓國瑜更應該擔心台灣首富郭台銘的挑戰。兩人雖然都主打「政治素人」和「經濟牌」，但白手興家的郭台銘成功塑造富士廠為世界級企業，實績無論如何都比韓國瑜更勝一籌，對選民而言亦更有說服力。目前按藍營民調看，韓國瑜暫時領先，然而觀乎郭台銘的實業界名望，以及其蓄勢待發的社交媒體攻勢，等到全民調結果出來時，鹿死誰手仍然是未知之數。