【劍網2019】國家版權局等部門聯合啟動打擊網絡侵權盜版專項行動

在周五（26日）舉行的「2019中國網絡版權保護與發展大會」上，國家版權局、國家網信辦、工信部及公安部宣布，將聯合啟動打擊網絡侵權盜版的「劍網2019」專項行動，將由本月底開始至10月底結束，為期共6個月。

專項行動將針對五大重點進行整治，分別是深化媒體融合發展版權專題保護、嚴格院線電影網絡版權專項整治、加強流（串流技術）媒體軟硬件版權重點監管、規範圖片市場版權保護運營秩序，以及鞏固網絡重點領域版權治理成果。

視覺中國聲稱擁有黑洞照片的版權，最終令自身深陷版權風波。（資料圖片）

其中在規範圖片市場版權保護運營秩序方面，將會嚴厲查處圖片公司通過假冒授權、虛假授權等方式非法傳播他人作品的侵權行為，着力整治圖片公司在版權經營活動中存在的權屬不清、濫用權利、不正當維權等違法違規行為，推動相關企業合理合法維權，構建健康有序的圖片市場版權秩序。

值得一提是，早前中國最大網上照片公司「視覺中國」聲稱擁有黑洞照片的版權，必須先付費才能使用，及後再被揭發連中國國旗、國徽等照片都被標註「版權所有」。視覺中國深陷版權風波，不但被監管部門進駐整治及罰款，網站至今更已關閉超過半個月。

中宣部版權管理局相關負責人強調各地版權執法部門要加大行政處罰工作力度。（網上圖片）

中宣部版權管理局相關負責人強調，專項行動將堅持問題導向、突出查辦案件，各地版權執法部門要加大行政處罰工作力度，對民眾意見強烈、社會危害大的情況要從嚴查處，涉嫌構成犯罪更要及時移交公安機關；同時相關執法部門鼓勵社會各界積極投訴舉報，對經核實線索查處案件的舉報人將予以獎勵。

（綜合報道）