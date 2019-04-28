FBI局長稱中國是最大威脅　環球時報：部分美國高官心智有問題

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）上周五（26日）表示，「在情報收集方面，沒有一個國家比中國對美國構成更大威脅。」 官媒《環球時報》上周六（27日）發表以「美國情報界充斥了市井的妄自尊大」為題的社評，指克里斯托弗雷是「狂妄之徒」，又指他「不把美國的對華認識帶進溝裏才真是奇怪」。

克里斯托弗雷指，「中國率先動員全社會偷竊，通過各種各樣的公司、大學和組織，盡其所能盜竊我們的創造，通過中國情報機構、國企，通過大量私企，通過研究生和學者、以及各種為中國工作的人」。他還說，「中國似乎決心通過竊取爬上經濟階梯」。

克里斯托弗雷指「中國率先動員全社會偷竊，通過各種各樣的公司、大學和組織，盡其所能盜竊我們的創造」。（資料圖片）

《環球時報》的社評稱，關於中國現代化是「從美國偷來的」，美國官員之前就有過或明或暗的表達，但克里斯托弗雷算得上是說得最露骨、最蠻橫的。他的話是包含了對中國全社會的公然蔑視。

社評又指，當下的美國政府和很多精英對中國的發展感到恐懼，根本原因是他們知道中國人民勤勞、充滿智慧，中國的社會組織方式很有效率，才感到了害怕。

社評指FBI局長是「狂妄之徒」

社評稱，西方文明崛起，引領了世界，就出了克里斯托弗雷這樣斥其他文明為「盜賊」的狂妄之徒。克里斯托弗雷這種人身上散發著小人得志的市井之氣，今天的美國政府正被這樣的市井氣充斥。

社評更稱，如今的美國政府高官很多都有點「班農化」，自我優越感瀰漫，思想僵化，有的人看上去心智都有問題。他們對常識和基本邏輯的理解能力之差令人吃驚。像克里斯托弗雷這樣的人，居然能做美國的情報首領之一，不把美國的對華認識帶進溝裏才真是奇怪。

（《環球時報》）