國家知識產權局：保護知識產權成就舉世公認　個別指責缺乏依據

國家知識產權局局長申長雨今天（28日）上午在國新辦記者會上指出，一些西方國家對中國打擊侵權行為不夠有力的指責是「缺乏依據」，中國一直加大保護知識產權的力度，取得舉世公認的成就。

國家知識產權局局長申長雨。（資料圖片／人民網）

申長雨指出，西方國家沒有留意中國近幾年取得的進展成就，而侵權問題在各國都存在，各國都應該努力解決自身問題，而非指責別人。中國願意與包括美國及西方發達國家，共同打擊侵權行為和營商環境。

他還表示，中國一直加大保護知識產權的力度，對國內外企業一視同仁，取得舉世公認的巨大成就。在中美經貿談判中，提及知識產權等一系列問題，中國一直有跟進，或計劃在未來跟進。

在2018年全球創新指數中，中國位居第17，首次進入前20名。圖為百度與金龍客車合作打造的L4級自動駕駛汽車「阿波龍」。（網絡圖片）

申長雨又引述世界知識產權組織去年7月發布的《2018年全球創新指數報告》，指出中國排名升至全球第17位，成為唯一進入前20強的中等收入經濟體。

他亦提及中國知識產權運用效益明顯提升，知識產權營運服務體系建設重點城市達到16個。此外，中國知識產權的國際合作亦不斷深入，並推動完善知識產權國際規則，與世界知識產權組織合作建設技術與創新支持中心。

（綜合報道）