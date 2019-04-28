【大灣區】廣州出台新政「搶人」　大學畢業連續繳半年社保可落戶

內地「人才戰」愈演愈烈，其中粵港澳大灣區城市不斷釋出政策紅利，吸引更多人才入戶。 廣州市日前出台「搶人」新政，大學本科畢業並連續繳交半年社保就可以入戶，碩士、博士留學人員則無須再連續繳納社保滿6個月，只需在廣州市現引進機構有參保記錄即可落戶。

廣州出台新政「搶人」，大學畢業連續繳半年社保可落戶。（資料圖片）

廣州市人社局在引進人才入戶管理辦法實施細則的政策解讀中指出，新政加大了對高學歷人才、專業技術類人才的引進力度，進一步放寬了對全日制本科學歷、研究生學歷人才以及專業技術資格人才入戶的年齡限制，其中具有本科學歷且有學士學位的人才入戶年齡由35歲放寬到40歲。

早前，國家發改委本月8日印發《2019年新型城鎮化建設重點任務》，要求在多方面實現「新型城鎮化」，提及今年內將全面取消人口100萬至300萬城市落戶限制；人口300萬至500萬城市則全面放開放寬落戶條件，其中包括全面取消「重點群體」的落戶限制。

事實上，在全國各地掀起的「搶人」大戰中，廣州、珠海、深圳等大灣區城市早已搶佔先機，各地除放寬人才落戶限制外，還推出生活、住房補貼等紅利。例如珠海對於全日制本科以上人士，畢業3年內即使沒有工作亦可落戶；東莞新引進博士人才可獲5萬元生活補貼；江門全面取消積分制落戶；惠州則全面放開放寬高學歷人才落戶限制等。

（綜合報道）