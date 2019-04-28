與騰訊合作在華發行Switch　任天堂社長：有最大規模遊戲市場

4月19日，騰訊代理的任天堂Switch遊戲機通過了國內審核。隨後，日本任天堂公司在上周五（26日）發布公告，確認將與騰訊合作推出國行版Switch遊戲機。 任天堂社長古川俊太郎於上周四（25日）直言其與騰訊合作的原因是「騰訊有著最大規模的遊戲市場」。

任天堂確認將與騰訊合作推出國行版Switch遊戲機。（網絡圖片）

古川俊太郎稱，雖然過去任天堂曾與神遊科技合作，在中國發行過任天堂3DS等產品，但都談不上取得巨大成功。而騰訊在中國擁有最大規模的網絡通訊和遊戲市場，因此任天堂決定與騰訊合作，共同把任天堂的中國業務順利發展下去。

古川俊太郎還強調，中國市場有著巨大的吸引力，但在中國的業務短時間內還不會成為任天堂的支柱收益來源。因為全球遊戲主機市場主要還是在歐美日等有著三十多年市場基礎的地區，而中國遊戲市場目前主要集中在手機和電腦，主機遊戲市場相對不大，這對於任天堂來說也是一個新的挑戰。

據報道，2014年中國解除對家用遊戲機限令之後，全球遊戲主機市場「三巨頭」中的索尼電腦娛樂（SCE）和微軟均迅速分別發行了PlayStation 4和Xbox One的國行版。唯獨任天堂在2017年發售Switch後一直沒有明確提及國行版消息，直到本年4月份才正式確認。

（觀察者網）