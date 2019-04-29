習近平出席北京世園會開幕式並發表講話　籲共同建設美麗地球家園

中共總書記、國家主席習近平28日在北京延慶出席2019年中國北京世界園藝博覽會開幕式，並發表題為《共謀綠色生活，共建美麗家園》的重要講話，強調順應自然、保護生態的綠色發展昭示著未來。地球是全人類賴以生存的唯一家園。中國願同各國一道，共同建設美麗地球家園，共同構建人類命運共同體。 另一方面，習近平與夫人彭麗媛與參會的外方領導人夫婦共同參觀園藝展。

習近平出席北京世園會開幕式並發表講話。（新華社）

習近平指出，錦繡中華大地，是中華民族賴以生存和發展的家園，孕育中華民族5000多年的燦爛文明，造就中華民族天人合一的崇高追求。現在，生態文明建設已經納入中國國家發展總體佈局，建設美麗中國已經成為中國人民心嚮往之的奮鬥目標。中國生態文明建設進入「快車道」，天更藍、山更綠、水更清將不斷展現在世人面前。

習近平強調，地球是全人類賴以生存的唯一家園，「我們要像保護自己的眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境，同築生態文明之基，同走綠色發展之路。」

習近平表示，應該追求人與自然和諧；應該追求綠色發展繁榮；應該追求熱愛自然情懷；應該追求科學治理精神；應該追求攜手合作應對。共建「一帶一路」就是要建設一條開放發展之路，同時也必須是一條綠色發展之路。「中國願同各國一道，共同建設美麗地球家園，共同構建人類命運共同體。建設生態文明，功在當代，利在千秋。讓我們從自己、從現在做起，把接力棒一棒一棒傳下去。」

習近平出席北京園博會開幕式並發表講話，與外賓共同參觀園藝展。（新華社）

另一方面，習近平和夫人彭麗媛與外方領導人夫婦共同參觀園藝展。大家共同觀看北京世園會主題片，並在世園會主題牆前集體合影。習近平夫婦和外賓們步入中國館華北、西北十省區市展示區，觀賞各地特色植物和精美園藝。

習近平指出，中國館體現了厚重的地域文化，講述了美麗的園藝故事，匯聚了中國生態文明建設成果，不僅令人欣賞到美妙的園藝，更體現中國與世界追求綠色生活、共享發展成果的理念。外方領導人則表示，希望與中國進一步加強交流合作，共同建設多姿多彩的美好家園。