秦嶺別墅案餘波未了　支脈驪山再現削山毀林建別墅群

陝西多名官員因「秦嶺別墅案」落馬。3月12日，西安市政府發布《西安市秦嶺生態環境突出問題整治方案》，要求在6月底前，秦嶺違建專項整治後續工作全面完成。 在秦嶺別墅被拆除之際，近日有內媒報道，在秦嶺支脈驪山西部，區域面積達20多平方公里的「臨潼度假區」正在開發建設。雖然名義上是旅遊開發，但工程被指將村莊拆除遷移、耕地毀損、削山毀林，永久性佔用林地的審批是否規範亦存疑。

在秦嶺支脈驪山西部，區域面積達20多平方公里的「臨潼度假區」正在開發建設。（網上圖片）

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據《中國房地產報》 報道，位於秦嶺支脈驪山西部的「西安曲江臨潼國家旅遊休閒度假區」（臨潼度假區）正在大肆興建。其佔地面積20多平方公里，作為區域內永久性佔地。記者走訪發現，區內的村莊被拆除遷移，耕地損毀，削山毀林。地盤吊塔林立，挖掘機和裝載機正在削山毀林。諸多知名房企參與房地產開發中，多個別墅項目也在悄然興建中。

報道更形容道，自驪山大道東側沿路而上，「一個個村落只剩下碎磚瓦礫堆積如山，雖有個別殘存的房子，也是空無一人；一眼望去，數千畝耕地荒蕪，大片果林砍伐幾乎殆盡，忙碌的工地現場都在削山推土，粉塵四起。」

名義上開發旅遊產業 實質大搞房地產

據了解，2010年2月2日，西安市發布實施《曲江新區擴區發展規劃》和《臨潼國家旅遊休閒度假區規劃建設實施方案》，決定由曲江新區「出錢」，臨潼區「供地」模式，開發建設「西安曲江臨潼國家旅遊休閒度假區」。此後數年，中海、華僑城、新城控股等大型房企進駐開發商品房，目前已有眾多樓盤落成銷售。

另據附近周邊多位村民反映道，自2010年開發區開始動工後，所涉村莊整體遷移，村民住房被拆，一座座山嶺、一片片樹（果）林被推平，大片耕地荒蕪達5、6年之久。有村民表示，臨潼度假區表面上說的是開發旅遊產業，但是當地人看到的是到處都在搞房地產開發，20多平方公里面積的大開發，對驪山自然生態資源破壞程度難以估量。

永久佔用林地疑未符合規範

此外，度假區的開發區域為永久性佔地，但是否符合規範卻存疑。西安市自然資源和規劃局表示，建設項目永久性佔用林地的批准，只有省級以上政府有審批權，市、縣級並無權力審批，「目前為止，臨潼國家旅遊休閒度假區項目建設所佔用林地究竟有多少還不清楚，所佔用的林地還沒有看到有審批」。

對於驪山開發建設別墅是否屬於秦嶺北麓西安段違法建設、以及是否屬於破壞生態環境整治範圍，西安市紀委、市監委則回復稱，「臨潼度假區及驪山的開發建設及其別墅不在秦嶺整治範圍。」