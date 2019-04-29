中美新一輪談判前　美駐華大使發文強調保護知識產權重要性

新一輪中美貿易談判將於明天（30日）舉行，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）今天（29日）特別發文強調保護知識產權的重要性。 布蘭斯塔德以體育賽事為例指出，這項產業以及所有國際商業，都要靠一個幕後維護者，那就是知識產權。他指出美國總統特朗普尋求與中國一起工作，平衡並推進美中經濟關係，包括在知識產權領域。

美國駐華大使館微信公眾號今天發布布蘭斯塔德（Terry Branstad）在《財新網》同步發表的一篇署名文章。強調保護知識產權重要性。（截圖）

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）4月30日訪問北京，同中國國務院副總理劉鶴舉行中美第十輪貿易談判。此次雙方談判內容包括知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務、購買和執行的議題。

之後，國務院副總理劉將率領中方代表團前往華盛頓，於5月8日展開進一步談判。

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）今天（29日）特別發文強調保護知識產權的重要性。（截圖） 美國駐華大使館微信公眾號今天發布布蘭斯塔德（Terry Branstad）在《財新網》同步發表的一篇署名文章。布蘭斯塔德一開始就提到，數千年來，挑戰極限的欲望、競爭的刺激，以及看普通人取得卓越成績而心生敬佩激發了我們對體育的熱情。就在本月，19歲的中國籃球天才韓旭作為本年度入選WNBA（美國女子職業籃球聯賽）最年輕的球員登上頭條。 布蘭斯塔德說，很多時候，體育已經跨越語言和文化障礙將人們聯結起來，正如1970年初著名的「乒乓外交」為美國和中國重申外交關係創造了條件一樣。 文章稱，「競技體育還是一項價值數十億美元的全球產業，為數百萬人帶來享受和健康的生活方式。同時，體育產業為製造業和服務業創造了數百萬就業機會。體育迷們可能沒有意識到，這項產業以及所有國際商業，都要靠一個幕後維護者，那就是知識產權。」

姆努欽與萊特希澤2月中訪京期間，與習近平進行會面。（路透社） 布蘭斯塔德表示，今年4月26日，世界知識產權日以「奮力奪金」為主題，弘揚創造力、創新和知識產權在體育世界發揮的作用。他強調，「我們只有保護知識產權，才可能將競爭的激烈從競技場帶到世界各地的客廳和手機上。對知識產權的有效保護支持著數十億美元的體育周邊商品產業。」 布蘭斯塔德特別指出，在非官方移動應用上觀看廣播或購買仿冒的體育裝備，威脅這樣的交易、限制包括中國職業足球聯賽在內的體育聯賽發展並且對就業造成威脅。同樣的原則適用於世界各地的聯賽，甚至任何要求創新與創意的行業。 他表示，保護知識產權在全世界面臨著許多挑戰，非法機頂盒以及未經授權的網站對內容創造者、體育聯賽以及選手構成威脅，並且破壞合法流媒體服務的發展。 布蘭斯塔德說，「仿冒的體育商品欺騙消費者並剝奪合法企業開發創新產品所需的資金。在美國，有效的法律架構已經通過清晰的規則、強有力的執法機制和高額的罰款來遏制侵犯知識產權，從而多年來使得大規模、成功的體育產業成為可能。」 布蘭斯塔德在文章最後說道，「特朗普總統尋求與中國一起工作，平衡並推進美中經濟關係，包括在知識產權領域。在我們努力為中國隊和美國隊改善知識產權環境，把體育的驚心動魄帶給兩國粉絲的同時，讓我們一起『奮力奪金』。」 評論認為，從布蘭斯塔德特別發表這篇文章來看，知識產權應是本輪中美貿易談判的重點議題。

不過中國國家知識產權局局長申長雨28日在國新辦記者會上指出，一些西方國家對中國打擊侵權行為不夠有力的指責「缺乏依據」，中國一直加大保護知識產權的力度，取得舉世公認的成就。他表示在中美經貿談判中，提及知識產權等一系列問題，中國一直有跟進，或計劃在未來跟進。