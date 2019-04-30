宋楚瑜接受新華社專訪：堅持兩岸一中　贊同「一國兩制」協商

身兼總統府資政的台灣親民黨主席宋楚瑜4月中旬赴陸參訪粵港澳大灣區，大陸官媒新華社周一（29日）刊出專訪內容。宋楚瑜表示，親民黨堅持兩岸一中，追求統一是兩岸所有中國人共同的責任。 他又表示，非常贊同中共總書記習近平提出探索「一國兩制」台灣方案，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士展開民主協商，就兩岸關係和平發展達成制度性安排。

親民黨主席宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一會面。（中國台灣網）

宋楚瑜此行參訪了香港、澳門、珠海、深圳等多個粵港澳大灣區城市，他列舉大灣區有「地理區位得天獨厚、陸海空交通條件齊備、基礎產業充沛、財力支撐優厚、學術人文人才提供源源不絕、行政措施配合周到」等6大優勢，「佔了天時地利人和，這是一隻非常好的股票，我不但按讃，也希望參一股。」

宋楚瑜表示，習近平今年初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出的5項政策主張非常重要，可濃縮為「統一是目標、和平是手段、方案待探索、包容有誠意、文化是底蘊」。

宋楚瑜指出，2016年以來兩岸關係陷於僵局，對雙方都沒有好處。「我和台灣許多鄉親都有共同的感受，兩岸僵局持續下去，對台灣絕對是有傷害的。」

他又指，「九二共識」的基本精神，就是雙方都認同一個中國的原則和追求統一的方向。親民黨的態度非常明確，就是堅持兩岸一中，大陸是中國的一部分，台灣也是中國的一部分。

宋楚瑜認為，習近平提出「一國兩制」台灣方案，表明大陸重視台灣鄉親的意見。「只要坐下來談，沒有甚麼不可以解決的問題。中國人自己來解決這個問題，彼此交流。希望台灣鄉親能夠了解大陸的誠意和善意，大陸也能夠了解台灣鄉親的心意。」

（新華社）