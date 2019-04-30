中國首季GDP增長6.4%好於預期　官媒：經濟指標明顯回升鼓舞人心

中國國家統計局近日發布2019年首季度中國國民經濟運行數據，GDP同比增長6.4%。 國務院主辦的《經濟日報》刊文指，首季GDP增速好於不少市場機構的預期，部分主要經濟指標在3月份更明顯回升，令人振奮、鼓舞人心。

中國《經濟日報》刊文指，首季GDP增速好於不少市場機構的預期，部分主要經濟指標在3月份更明顯回升，令人振奮、鼓舞人心。（資料圖片）

文章指，一些經濟指標進入3月份能表現亮麗，從政策層面看，今年以來中國各地區、各部門落實中央決策部署，推動高質量發展，深化供給側結構性改革，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，實施宏觀政策逆週期調節。隨著擴大有效投資、擴大居民消費以及減稅降費等一系列改革舉措密集出台和落地實施，有效地對沖經濟下行壓力。

另從企業層面看，中央各項政策舉措落地落實，為各類市場主體生產經營活動創造更好的政策環境和市場空間。各種有利因素疊加顯現，明顯改善市場預期，大大增強企業信心，提升市場主體的積極性，推動主要經濟指標回升。今年3月份，製造業採購經理指數PMI比上月上升1.3個百分點，非製造業商務活動指數上升0.5個百分點。一季度，消費者信心指數比去年四季度也提升了3.2點。

經濟運行仍然存在不少困難和問題

文章認為，今年前3個月經濟數據的短期波動也進一步表明，觀察一個經濟體的經濟運行態勢，不必過於糾結於短期經濟數據波動，而是要客觀分析這種短期波動背後的影響因素，從相對更長的時間段來考察分析，才能更加全面準確地把握指標變化的趨勢和規律。

而在當前，經濟運行積極因素在逐漸增多，市場預期在明顯改善。隨著更多政策落實落地，經濟平穩運行的基礎將不斷鞏固。但經濟運行仍然存在不少困難和問題，外部經濟環境總體趨緊，國內經濟存在下行壓力。因此，仍然要按照中央決策部署，穩中求進，統籌國內國際兩個大局，做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定的各項工作，在實現經濟運行保持平穩的同時，經濟結構調整持續優化升級，加速向高質量發展邁進。