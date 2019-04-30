【觀察】五四運動紀念大會　不同時期中共高層講話側重點有別

今年是五四運動100周年。今日上午，「紀念五四運動100周年大會」在北京人民大會堂舉行，中共總書記、國家主席習近平出席並發表重要講話。 中國改革開放40年來，已舉行5次五四運動紀念大會，不同時期中共高層講話的側重點也有別。

今日舉行的五四運動100周年紀念大會，不僅政治局常委悉數出席，而且由最高領導人習近平發表主旨講話，其規格顯然高於此前。（01直播）

今日舉行的五四運動100周年紀念大會，不僅政治局常委悉數出席，而且由最高領導人習近平發表主旨講話，其規格顯然高於此前。《多維新聞》分析指出，對青年重視是中共十八大後明確的中共意識形態工作的「重中之重」。因此，中共高規格紀念五四運動也合乎道理。

在大會上，習近平重申五四運動是「反帝反封建的偉大愛國革命運動」，是中國舊民主主義革命走向新民主主義革命的轉折點，促成中共的成立。與此同時，習近平的發言也充滿「時代特色」。因應中央表示已進入「新時代」，習近平的發言多次強調「新時代中國青年運動」，要求「新時代青年」要樹立遠大理想、熱愛祖國、聽黨話、跟黨走。他又提及「中國夢」、「一帶一路」、「人類命運共同體」、「中華民族偉大復興」等，呼籲青年為之努力奮鬥。

五四運動100周年紀念大會舉行。（01直播）

回顧此前4次五四運動紀念大會，1979年60周年，致辭者是時任中共中央主席華國鋒；1989年70周年，致辭者是時任中共總書記趙紫陽；1999年80周年，由時任中央政治局常委兼書記處書記胡錦濤致辭；2009年90周年大會的致辭者則是主管文宣的政治局常委李長春。

不同時期的紀念大會，強調的重點則各有不同，如華國鋒的講話中號召「必須不斷地清除專制的殘餘」，顯示在十一屆三中全會之後，已隱含了撥亂反正的意味。

此後在1989年的70周年大會，正值「四二六社論」發表，八九民運進入白熱化階段，因此趙紫陽當時在致辭中呼籲示威學生回歸校園，亦特別強調穩定，「身在穩定之中，有時不大覺得穩定之可貴，但是，如果一旦失去穩定，就會痛悔莫及！ 」他又說：「廣大群眾包括廣大學生希望推進民主政治，要求懲處貪污腐敗，發展教育和科學，這也正是我們黨的主張。中國共產黨之心，是同人民之心、青年之心連在一起的。」

1999年的五四運動80周年大會，正值香港回歸近兩年，澳門即將回歸。胡錦濤致辭時，雖以「順利恢復了對香港行使主權，澳門也將於今年回到祖國懷抱，作為國際地位不斷提高的成就；但他也不忘指出，「西方大國對社會主義國家和發展中國家推行『西化』、『分化』的戰略企圖沒有也不可能改變。」

至於李長春10年前的致辭，專門讚揚共青團「充分發揮了黨的助手和後備軍作用」，顯見當時「團派」地位如日中天。