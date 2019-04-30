江門跨境製販毒案宣判　再有加拿大籍毒販被判死刑

繼加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）後，再有加拿大毒販於中國被判死刑。廣東省江門市中級人民法院周二（30日）對加拿大籍被告范威等11人特大跨國販賣、製造毒品案進行公開宣判，其中范威判處死刑。

根據案情，2012年3月，范威、伍子平等人合謀共同製造、販賣毒品，並糾集馬克（美國籍）和里昂、佩德羅、奧斯卡、凱瑞特（四人均墨西哥籍）等製毒技術人員和曾顯樑、李榮富等製毒人員。2012年7月至11月，范威等人在廣東台山設立製毒基地，共販賣、製造毒品甲基苯丙胺（冰毒）逾63公斤、二甲基苯丙胺365克。

法院認為上述9人及廖健銘、劉志敏等違反中國法律，販賣、製造毒品，其行為均已構成販賣、製造毒品罪。范威、伍子平在共同犯罪中起組織、指揮作用，且所販賣、製造的毒品數量特別巨大，罪行極其嚴重，對范威、伍子平判處死刑，並處沒收個人全部財產。

法院又指，馬克、里昂、佩德羅、奧斯卡、凱瑞特均參與製造、販賣毒品犯罪，亦為主犯，分別被判處死刑，緩期二年執行和無期徒刑。曾顯樑、李榮富、廖健銘、劉志敏等人在犯罪中起次要作用，分別被判處有期徒刑。

判決宣告後，審判長當庭告知各被告人，如不服判決，可在接到判決書第二日起十日內向廣東省高級人民法院提出上訴。

大連市中級人民法院一月重審一審判處加拿大人謝倫伯格死刑。（資料圖片）

自孟晚舟事件發生後，中加關係惡劣，此前加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉在華走私毒品，被大連市中級法院判處有期徒刑15年，上訴後被發還重審，大連市中級法院本年一月重審該案並一審判處謝倫伯格死刑。

（綜合報道）