環時：英國對華為態度受美干預　傷害中國利益應付出代價

英國多間傳媒上周二（23日）洩露的國家安全事務委員會的保密決定，指政府已同意華為參與5G網絡非核心部分的建設。惟《衛報》上周五（26日）報道指出，決定仍存有一定變數，美國可能會派高層繼續向英國施壓。 中國官媒《環球時報》周一（29日）發表社論指出，是否使用華為5G，更多已非安全問題，而是對美國的效忠問題。英國對華為的態度受到美國干預，將部分主權抵押到華盛頓，獨立自主能力似已低於其前殖民地印度。

文章認為，英國對華為態度受美國干預，主權似已低於其前殖民地印度。（資料圖片）

《環時》社論指出，英國以及一些歐洲國家對華為設備的安全性有擔心，但這種擔心的真實程度沒那麼高，完全可以通過增加安全措施的方式解決，就如同英國在4G網絡中對待華為設備的方式。華盛頓明確反對英國用華為，要所有盟國配合它打壓華為，英國的一些人便主張將外交考量放到第一位。

文章續指，這次國家安全事務委員會的保密決議外洩屬前所未有，反映美國對英國事務的干預能力，即能夠將該國最高機密會議「壓開一個口子」，讓嚴格保密的消息外洩走上傳媒，激發一些反對力量的抵制。這說明英國的價值體系已非獨立，美國有能力對它進行臨時性塑造和修改。

文章認為，使用華為設備對英國的5G網絡建設有無可取代的好處，技術風險又明顯可控，但即使在非核心部分採取華為設備亦要費盡周折。英國的獨立性已百孔千瘡，主權已有一部分為交換某種安全感而抵押到華盛頓，獨立自主能力似已低於其前殖民地印度。

英國多間傳媒披露，首相文翠珊已同意華為有限度參與5G網路建設。（資料圖片）

環時：傷害中國利益應付出代價

文章指出，中國沒有可以干預歐洲決定的政策工具，但可以視它們擺脫美國霸道做法、公平對待中國的程度，來不均衡地投放經濟合作機會。一些西方國家如今「學乖巧了」，在重要涉華問題上惟美國馬首是瞻，但在口頭上「給中國面子」，以此維繫它們在中國的巨大經濟利益，北京不應鼓勵這種投機做法，凡是以實際行動跟着美國傷害中國利益者，都應付出相應損失。

文章稱，在華為問題上，中國就應對各國作出區分，若跟着美國實際抵制華為，例如澳洲作為首個帶頭抵制華為設備的國家，「這筆賬要長期給它記着」。

文章最後稱，英國處於脫歐的艱難過程中，英美特殊關係的利益存量難以擴大，中國是英國重振國運的新增動力源。中國一直坦誠地對待英國，希望英國政府能夠排除各種干擾，在華為問題上最終作出真正符合英國5G網絡需要以及該國整體國家利益的決定，為中英長遠合作加注正能量。

（環球時報）