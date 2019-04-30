【官場996？】陝西孟家灣鄉政府定新規　幹部每日需上班近12小時

陝西榆林市孟家灣鄉政府日前施行新規定，要求幹部每日工作近12小時，引起不滿。對此，鄉黨委書記惠興春稱，這樣規定是為制止幹部「脫崗溜崗」。

據《華商報》報道， 一個月前，孟家灣鄉政府施行新規，明令幹部周一至周四，早上8點半前要簽到，晚上8時才能簽退，即每日要工作11.5小時；周五可以下午5時簽退，即工作時間8.5小時。也就是說，一周工作時間合共達到54.5小時。

相關規定引起不滿，尤其是需要照顧子女、老人的幹部更表示難以接受。一名不願透露姓名的幹部說，榆陽共有20多個鄉鎮，只有孟家灣這樣做。「本來鄉政府上班時間跨度就長，中午沒午休，這樣簽到簽退算下來，每天上班11個半小時。孟家灣鄉離榆林市區36公里，有時候回到家已經9點半了，實在是沒辦法照顧老人孩子。」另外，有指孟家灣鄉政府有35個人，但副科級以上10多名領導都不會按時簽到，規定只能管束普通幹部和協管員。

鄉黨委書記：防止幹部回家 避免「脫崗溜崗」

面對有關質疑，新上任一個多月的孟家灣鄉黨委書記惠興春表示，這是鄉黨委會議上定下來的制度，目的是不允許幹部回家，制止「脫崗溜崗」行為。

惠興春又指，確實有困難的干部可以來找他溝通商討，但截至目前無人向他反映過不同意見，這項制度會繼續實行下去。而對於有人反映副科級以上領導基本不簽到簽退，惠興春說，據他了解並不存在這樣的情況，領導幹部都是一視同仁，都要按時簽到簽退。