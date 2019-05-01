【五四運動百周年】環時總編輯胡錫進：愛國是青年應有的時代情商

今年是五四運動100周年。4月30日（周二），「紀念五四運動100周年大會」在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發表重要講話，發言多次強調「新時代中國青年運動」，要求「新時代青年」要樹立遠大理想、熱愛祖國、聽黨話、跟黨走。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進同日在個人微博發表評論稱，家國之間的緊密聯繫是當代中國人擺脫不了的人生現實，愛國是保護家庭和個人權利的一種社會公共途徑，而且它的時代緊迫性在隨著中國國際環境的變化而增加；做一個愛國者是今日青年應有的時代情商。

4月30日，「紀念五四運動100周年大會」在北京人民大會堂舉行。（01直播）

胡錫進的文章稱，中國近代史可以看成是一部國家和民族復興史，五四運動以來尤其是這樣；因此愛國主義既是貫穿了中國近代史的意識形態，也是一代又一代中國人維護自身權益、實現切身利益的集體方式。

文章指，這是一個充滿競爭的時代，國家競爭是各種競爭之間頗具意義的、引領性的。就因為你是中國人，生活在這塊土地上，在很大程度上決定了你人生的大方位，個人努力往往是針對小環境進行的，而人生的大方位、大坐標卻只有通過集體努力的方式才能改變。

文章續稱，中國復興還沒有完成，今天中國恰恰處於一些外部勢力對中國復興反作用力不斷上升、越來越具實際威脅的時候。美國等一些西方力量想中斷中國的復興進程，剝奪中國人民把日子越過越好的權利，固化西方近代以來遙遙領先於中國的格局。而把中國的復興延續下去，這一使命已經落到了今天年輕人的肩膀上。做一個愛國者是今日青年應有的時代情商，也是道德倫理世界最基礎的路標之一。