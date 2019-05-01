浙江男同志輕生　遺書控訴上司逼驗愛滋、父母辱罵丟臉催「看病」

4月27日（上周六），一名吳姓男網友在微博發布題為「一位同性戀研究生的死前絕筆」的文章，講述了他在浙江湖州市練市鎮政府工作期間因同性戀身份遭受到排擠及不公待遇等問題。 吳男的遺書更提及自己被上司逼著捐血以檢測是否患有愛滋病等經歷。吳男在試圖自殺後獲搶救，已無生命危險。

一名吳姓男網友在微博發布題為「一位同性戀研究生的死前絕筆」的文章，講述了他工作期間因同性戀身份遭受到排擠及不公待遇等問題。（網絡圖片）

主題為「一位同性戀研究生的死前絕筆」的文章分為「怨書」和「遺書」兩部分。「怨書」部分主要提到吳男因同性戀身份和研究同性戀而在工作中遭遇的排擠和不公待遇。當中提及在工作的四年間，上司口沒遮攔讓所有人都知道吳男是同性戀者，「讓我在單位裏徹底沒有了立足之地」。

吳男更提到一名上司明知道他感冒近一個月，身體還沒復原，卻硬逼著他捐血以檢測他是否患有愛滋病。

在「遺書」部分，吳男提到父母因為信仰的緣故，不能接受他是同性戀的現實，其父母曾稱他是同性戀一事「丟盡了吳家的臉，連搶劫犯、殺人犯和吸毒犯都不如」，又提到父母曾經將他所有涉及同性戀研究的資料燒掉，更催他去醫院「看病」。

據報道，吳男的遺書在4月27日凌晨5時許發布，當日中午12時許，湖南省公安通報稱吳男已被送醫搶救。4月29日，當地政府的工作人員透露吳男已無生命危險，吳男的叔父也指吳男搶救成功，體內的一氧化碳基本被清除，也洗胃成功。

涉事政府辦公室：已介入處理

吳男在其微博用戶個人資料欄中，註明工作單位為湖州市南潯區練市鎮人民政府。事發後練市鎮政府辦公室一名工作人員表示，相關部門已介入處理，後期將通過官方發布。

（綜合報道）