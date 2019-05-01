【五四百年．觀察】包容「錯誤」？　中共論述罕有觸及青年議政

中共於4月30日舉行紀念五四百周年大會，中共最高領導人習近平在會上發表了歷來最長的一篇五四講話，全文共計超過7000字，內容以「愛國主義」為中心，與官方一貫論述無二致，但當中也有引人注目的新講法。

青年工作是中共近年施政重點，而對於如何處理青年異見，中共更是30年來都處於迴避狀態。習近平就此在五四講話中似乎意有所指：「當青年犯了錯誤、做了錯事時要及時指出並幫助他們糾正，對一些青年思想上的一時衝動或偏激要多教育引導，能包容要包容，多給他們一點提高自我認識的時間和空間，不要過於苛責。」

五四運動中，學生群情激憤，也有不少激烈舉動。（資料圖片）

指五四運動核心是「愛國主義」

就青年工作定位，中共所認為的要旨確實不外乎「愛國」二字。有媒體便已統計，習近平的五四講話中，「愛國」一詞共出現18次，而他亦表明：「五四運動以全民族的力量高舉起愛國主義的偉大旗幟。五四運動，孕育了以愛國、進步、民主、科學為主要內容的偉大五四精神，其核心是愛國主義。」依據「愛國主義」為不變前提，中共解讀五四運動為「愛國革命運動」、「社會革命運」和「思想啟蒙運動」。

實則「國家」和「社會」之類概念沒驟眼看來那麼不言自明，更不用說「思想啟蒙」之類用語留下很大的詮釋空間。100年前「五四青年」就曾在這幾個問題上，與北洋軍閥持不同意見，到了30年前六四事件前夕，「新中國青年」在同類問題上與中共決裂。時至今日，圍繞五四運動的定性，不乏青年仍批評中共過份側重「愛國救亡」的大主題，而忽視「民主科學」的價值觀，導致中國社會價值斷層和文化性格缺陷。

4月30日，「紀念五四運動100周年大會」在北京人民大會堂舉行。（01直播）

「堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一」

雖然中共否認放棄「民主科學」，並提出自家對「民主科學」的理解，但就青年政治參與，依然是恃懷疑態度。尤其是六四事件後，中共領導層很少會直接討論青年參政問題，充其量是一直試圖鼓勵青年應該「愛國」，全身心地投身中國現代化建設的洪流中。時隔30年後，習近平在五四講話中點明要理解和包容青年的「錯誤」、「錯事」、「衝動」和「偏激」，反映中共領導層意識到已無法迴避青年政治參與這議題，因此有需要打破1989年以來的青年政治運動禁忌。

儘管如此，就青年應該如何「愛國」，如何報效「社會」，言行要基於哪一種「思想」，中共的答案是清晰無誤的，習近平即表示：「當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。」當局希望青年人「聽黨話」，「跟黨走」，然而在改革開放後40年，市場經濟下各種思想和文化產品趨於多元化，衝擊中共的「正統」，故此要重歸於「社會主義核心」，又談何容易呢？在接近演講尾聲，習近平提到共青團要「為黨爭取青年人心」，就留下了一條線索，代表黨政機關仍要擬定具體政策以達成目標。