百度董事長李彥宏候選工程院院士　官媒：對民企創新能力的肯定

中國工程院昨日（30日）公布2019年院士增選有效候選人名單。經中國工程院主席團審定，最終確定的有效候選人共531位，包括百度董事長兼CEO李彥宏、阿里巴巴集團首席技術官王堅等114位來自企業的候選人。 北京市機關報《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事 」形容，今年的院士推舉特別關注民營企業中的人才，是對民企創新能力的肯定。

百度董事長李彥宏等人入圍候選工程院院士。（網上圖片）

中國工程院公布的531名候選院士中，有114人來自企業，較兩年前增加24人，包括百度董事長兼CEO李彥宏、百度高級副總裁王海峰、阿里巴巴集團首席技術官王堅、比亞迪董事長王傳福等民營企業科技專家首次上榜。

「長安街知事」形容，今年的院士推舉特別關注民營企業中的人才。而早在灼年年底，中國工程院院長李曉紅就公開表示，將積極吸納長期奮鬥在民企科研一線、符合條件、德才兼備的英才進入院士隊伍。他又強調，只要符合遴選條件，工程院對民企科技人員永遠不設「捲簾門」、「玻璃門」、「天花板」。

中國科協要求關注民營企業人才

而在今年1月，院士候選人推薦（提名）工作啟動之初，中國科協就在通知中明確提出，有關全國學會在推選中國工程院院士候選人中，要特別關注在企業特別是基層和民營企業技術創新中做出重大成就和貢獻的工程科技專家；省級科協要特別關注、發現和推選出在基層和民營企業技術創新中做出重大成就和貢獻的工程科技專家。

「長安街知事」在文中指出，一大批民營企業站在創新潮頭，已成為推動國家科技創新和轉型升級的重要力量。更多的民企科學家進入院士候選序列，既是對民企創新能力的尊重和肯定，也將進一步激發民企的創新熱情。