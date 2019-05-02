【非洲豬瘟】農業農村部：第四季度活豬價格或突破2016年歷史高點

據新華社1日（周三）報道，受非洲豬瘟影響，農業農村部表示由於產能下降較快，豬價已經提前進入上行周期，後期生豬供應趨緊，第四季度活豬價格可能突破2016年的歷史高點（當時生豬價格約每公斤21元人民幣）；2020年生豬供應仍將維持偏緊格局，豬價可能持續於高位運行。

內地31省市區皆爆發非洲豬瘟疫情。（資料圖片）

國家統計局數據顯示，第一季度生豬出欄1.88億頭，同比下降5.1%。據農業農村部對400個縣定點監測，3月份生豬、能繁母豬存欄同比分別下降18.8%、21%，同比降幅均為近十年最大值。全國4月第3周活豬和豬肉價格比3月第1周分別上漲15.5%、9.8%。

此外，根據4月22日至26日的數據，16省（市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤20.14元人民幣，環比上漲1.1%，同比上漲46.3%。農業農村部指，豬肉價格環比略漲主要因為養殖戶和規模養殖場對後市看漲情緒升溫，加之生豬存欄量下滑，出欄節奏放緩，供應緊張支撐生豬價格上漲，而屠宰企業大多選擇上調豬肉價格以保證盈利空間。

農業農村部畜牧獸醫局副局長王俊勳表示，從消費情況看，正常年份春節過後豬價都是下跌回落，但今年出現了相反行情，主要原因是前期出現非洲豬瘟疫情後，養殖戶的正常補欄沒跟上，可以提供上市的肥豬數量不足，導致價格快速上漲。

（新華社）