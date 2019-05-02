【觀察．一帶一路】大馬項目一波三折　中國外宣失效致被動

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月27日在北京圓滿落幕，本次峰會有近5000名來自150多個國家和國際組織的嘉賓參加，其中馬來西亞首相馬哈蒂爾的亮相是焦點之一。這是因為經過將近一年的磋商，以百億美元計的東海岸鐵路計劃「失而復得」，中馬兩國表明合作推進「一帶一路」倡議。 圍繞項目的風風雨雨，馬來西亞新亞洲戰略研究中心主席、原馬來西亞交通部長翁詩傑點明「好事多磨」的關鍵：別讓外宣拖累「一帶一路」。

翁詩傑在接受《多維新聞》採訪時指，對於東海岸鐵路，馬來西亞人有3方面關切：第一，條款不夠透明；第二，造價過高；第三，交付方式欠彈性。要釋除民眾疑慮，既牽涉重新協商合同，也關乎中馬兩國政府的溝通能力，結果是再度執政的馬哈蒂爾選擇公開宣告，考慮中止項目，意在向本國人民顯示新政府的果斷決策，將球踢回中國一方。

一度會被取消的馬來西亞東海岸鐵道項目最終獲得重啟。（資料圖片）

「把與外界交往的窗口封鎖了」

在這場風波中，北京的外宣在兩個維度上遭遇挫折。首先，巧婦是難為無米之炊的，中方在協商原合同時似乎未充份實地調研，研究當地輿情，同時亦未有就計劃進展，展開有效宣傳運作，致使誤會叢生。翁詩傑即指出，在馬來西亞的中國企業一遇上新聞事件，第一反應是拒絕傳媒接觸和採訪，甚至將駐馬的大陸官媒都拒諸門外，實際是「把與外界交往的窗口封鎖了」，「又怎麼去和當地的社團打交道」？

與中企不同，馬哈蒂爾要直接應付當地民情，所以就對「公關失能」情況敏感得多。新政府總結輿情反彈不外乎兩點憂慮，一是擔心中方只「建設」而不在地「營運」，「掙完錢走人」，留下爛攤子給馬來西亞，二是憂慮項目工程規模過大，對債台高築的公共財政百上加斤，更有論者藉此引用西方國家對「一帶一路」的標籤，聲稱東海岸鐵路就是典型的「債務陷阱」。

總括而言，馬哈蒂爾正是以輿情論點為據，向中方討價還價。到了這時候，一旦落入輿論漩渦，北京發現自身除了要參與營運，還需要免除大馬的違約金，兼且縮少規模和成本，才可以挽回該項目和反擊外界指控，這一切正正源於「公關失能」，致使主動權落入對方手上。

馬哈蒂爾去年5月上台後承諾，會檢視前任首相納吉所批准鐵路及高鐵興建計劃，當中包括中國企業所承建的「東海岸鐵路計劃」，今年1月曾證實已終止該計劃。圖為馬哈蒂爾。（資料圖片/路透社）

外宣「收集」功能成效不彰

另一方面，外宣工作有「產出」和「收集」兩面，翁詩傑便針對「收集」一項直言：「中國的很多央企、國企走出去落地之後，公共關係建設很重要，必須要和真正的當地群眾接觸，並不應該只與當地的商業領袖和執政黨保持溝通。」實則假如中方事先與「不顯眼的」地方組織打好交道，就項目路線和效益作充份商討，本來就可以免卻許多折騰和麻煩。

正如翁詩傑所表達：「『一帶一路』是一盤經濟棋，也是一盤政治棋，政治離不開宣傳，走出去的中國企業需要在這一點上有自覺意識。軟性技巧很多時候是非常重要的。 」東海岸鐵路風波就是一個明確警號，提醒中國如果要避免被貼上「債務陷阱」標籤，甚至「一帶一路」被污名化，那就必須在各層面加強外宣功能，否則就只會經常陷於被動境地。