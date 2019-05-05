法國前總理拉法蘭：迴避一帶一路將與歷史失之交臂

法國前總理拉法蘭（Jean-Pierre Raffarin）來華出席有關「一帶一路」合作機遇的研討會，並接受《環球時報》訪問。 他在訪問中提到，不能在懼怕中國崛起的基礎上建設未來，否則迴避「一帶一路」倡議將會與歷史失之交臂。

拉法蘭不擔心中國的「一帶一路」倡議會擴大中國的地緣政治影響力。（網上圖片）

《環球時報》記者提到，「一帶一路」倡議剛提出時，部份西方傳媒將其稱為中國的「馬歇爾計劃」，擔心中國欲借此擴大地緣政治影響力。拉法蘭回應指，類似「一帶一路」引發的擔憂，在歐洲並不是第一次出現。他舉例上世紀70年代，法國曾擔心麥當勞入侵會破壞法國的美食文化，當時發生了抵制麥當勞的行為。之後，法國又抵制來自日本的磁帶，擔心本土文化會被侵蝕。但後來法國人逐漸發現，法國的美食文化已經站住腳，法國文化也沒有被日本文化掩埋，相反它們豐富了法國的文化內容。

拉法蘭指他和很多法國人都一樣，覺得懼怕只會帶來壞的想法，不能帶來經濟項目，所以不能在懼怕的基礎上建設未來。拉法蘭又表示，越來越多的人認識到「一帶一路」倡議是世界性的，法國也希望參與其中，若不願參與討論「一帶一路」的人會與歷史失之交臂。

不點名批評有國家實行單邊主義

在採訪中，拉法蘭多次提到單邊主義，成為某些國家的外國政策。他認為這不是外交思維的良好舉措，強調不能接受暴力包括外交語言的暴力，因為這意味着戰爭和衝突。他又指沒有任何國家能單獨成就一項偉大事業。一個國家的成功離不開其他國家的努力，而國際合作是共同成功的唯一路徑。

（環球時報）