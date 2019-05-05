山東高考考生報讀鄭州大學卻被民辦學院錄取　家長稱招生欺詐

據內媒《中國之聲》報道，有不少山東高考考生在2016年報考了河南省名校鄭州大學的部分課程，然而他們收到的錄取通知書竟然是其二級學院「鄭州大學西亞斯國際學院」發放的。 其後更有學生發現，他們就讀的課程沒有經過教育部批准，而如今西亞斯國際學院更已經脫離鄭州大學，成為獨立的民辦高校（私立學校）。

2016年，山東市民王先生為兒子報讀鄭州大學後收到錄取通知書，卻發現通知書是由鄭州大學西亞斯國際學院發放的，而非鄭州大學，這使他很不滿。王先生當時再三向山東省招辦確認，兒子的確是被鄭州大學錄取的，錄取課程為「通信工程（辦學地點：鄭州大學西亞斯國際學院）」。西亞斯國際學院雖然是教育部批准的中外合作辦學機構，當年卻不具有法人資格，不能獨立招生，更不能獨立發放錄取通知書。

王先生為兒子報讀鄭州大學後收到錄取通知書，卻發現通知書是由鄭州大學西亞斯國際學院發放，而非由鄭州大學發放。（中國之聲）

王先生又發現，西亞斯國際學院雖然經過教育部批准，卻只能招收工商管理、國際金融等六個課程的學生，這其中並不包括兒子報名的「通信工程」。

學費、師資與鄭州大學有差別

談先生的兒子也有類似經歷，他兒子就讀的「對外高等護理」課程也不在西亞斯國際學院被允許招生的範圍內。此外，他每年繳納的學費要比鄭州大學高出不少，而鄭州大學和西亞斯國際學院的師資也不盡相同。談先生稱：「西亞斯和鄭州大學根本就是截然不同的兩所學校……它基本上就相當於私立學校，學費很高，鄭州大學一年是三四千塊錢（人民幣，下同），西亞斯就是一年14000多。」

鄭州大學是一所位於中國河南省鄭州市的綜合性公立大學，是河南省的頂級學府。（網絡圖片）

2018年底，西亞斯國際學院脫離鄭州大學，正式成為獨立的民辦高校，現稱為鄭州西亞斯學院。但其承諾之前通過鄭州大學來西亞斯國際學院就讀的，依舊可以獲得鄭州大學的畢業證書。

鄭州大學西亞斯國際學院於2018年底脫離鄭州大學，成為獨立的民辦高校，現稱為鄭州西亞斯學院。（網絡圖片）

有考生發現，在當年《河南省高考志願填報指南》中，西亞斯國際學院擁有區別於鄭州大學的院校代碼，但西亞斯國際學院在省外卻依託於鄭州大學的名義招生。對此，內媒先後採訪鄭州大學和西亞斯國際學院（現為鄭州西亞斯學院），對方均不解釋。

法院判決鄭州大學發放錄取通知書的行為不規範

2017年，王先生將鄭州大學告上法庭，一審河南省中牟縣法院根據教育部《2016年高考招生工作規定》，認定考生錄取通知書應由校長簽發，加蓋本校校章，寄給錄取考生。而王先生收到的是由西亞斯國際學院董事長簽發、加蓋鄭州大學西亞斯國際學院公章的通知書，法院判決鄭州大學未以本校名義向王先生發放錄取通知書的行為違法。此後鄭州大學不服，提起上訴。

二審法院鄭州市中院認為，鄭州大學發放錄取通知書的行為不規範，但已經履行了法定職責，不構成違法，駁回了王先生的訴訟請求。目前，王先生已經向河南省檢察院提起抗訴。

（中國之聲）