劉霞：不願面對劉曉波去世　告別儀式都是演戲並不真實

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據德媒《德國之聲》報道，當地時間4日（上周六），諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞在法蘭克福表示，她一直不願意面對或承認劉曉波去世，又覺得所有劉曉波的告別儀式都是被迫進行的，都是演戲，並不是真實。

劉霞（右）4日出席在德國法蘭克福舉行的個人攝影展，並與艾未未（左）對談。（影片截圖）

劉霞（中）4日出席在德國法蘭克福舉行的個人攝影展，並與艾未未（左）對談。（艾未未IG）。

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劉霞是在出席法蘭克福舉行的個人攝影展上發表上述言論，當時她與內地藝術家艾未未進行藝術家對談，對談由美國漢學家林培瑞（Perry Link）主持。劉霞又透露，每天都按時服藥，如果一個人的時候，自己會躺著不動，形容不知道每天怎麽過日子。

2018年7月，遭北京當局軟禁多年的劉霞獲准離開北京前往柏林。同年9月26日，她在美國紐約出席了一場人權座談會，這是劉霞離開中國後首次公開露面。

今年適逢六四30周年，不過劉霞僅在4日的攝影展再度露面，迄今並未出席任何與劉曉波、六四相關的紀念活動。而劉曉波的諾貝爾和平獎與獎金迄今尚未領取，劉霞會不會在今年代表領取，已成為海外民運圈關注的焦點。

（德國之聲/中央社）

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