【中美貿易談判】環球時報總編輯胡錫進：劉鶴本周非常不可能赴美

美國總統特朗普當地時間周日（5日）在Twitter表示，周五（10日）會把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。 中美預定周三（8日）在美國華盛頓舉行第11輪貿易談判，官媒《環球時報》總編輯胡錫進周一（6日）在Twitter表示，由於特朗普威脅中國，中國國務院副總理劉鶴非常不可能（very unlikely）在本周前往美國。

特朗普當地時間周日（5日）在Twitter表示，周五（10日）會把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。（路透社）

據早前美媒《華爾街日報》引述知情人士透露，劉鶴本周將率領一支龐大的代表團前往華盛頓，顯示中國政府認為雙方能確認協議最終細節。唯自特朗普在Twitter發布最新的「加碼」措施後，《華爾街日報》引述消息人士稱，中方認為不應在美方威脅下繼續談判，正考慮是否改變計劃，取消劉鶴及其他中方官員前往華盛頓舉行貿易磋商。

特朗普周日（5日）在Twitter表示，美國在過去10個月已對中國500億美元高科技產品徵收25%關稅，並對2000億美元其他商品徵收10%關稅。他表示，美國巨大的經濟效益部分是來自有關稅款，所以決定加碼，周五（10日）起將2000億美元中國貨的關稅由10%增至25%。

特朗普又威脅稱，「不久」將來會對另外3250億美元的中國商品徵收25%關稅，又表示與中國的貿易談判進展緩慢。

（綜合報道）