優速快遞董事長余聯兵夫婦於結婚紀念日身亡　死前疑曾爭執

內地企業優速物流有限公司（簡稱優速快遞）47歲的董事長余聯兵及其32歲的妻子董杰於5月2日（上周四）雙雙身亡，引發外界關注。 據內媒報道，事發當日為余聯兵夫婦的結婚四周年紀念日，夫婦2人身亡前疑似在位於上海的住宅內發生過爭執，妻子親屬曾來找人求助並試圖破門進入。

優速快遞董事長余聯兵5月2日身亡，引發外界關注。（網絡圖片）

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優速快遞發布訃告稱：公司董事長兼總裁余聯兵因發生意外，於5月2日不幸離世，享年47歲。除此之外，優速快遞官網已變成了肅穆的黑白色調。

據報道，余聯兵及其妻子董杰兩人當天在位於上海的住宅內疑似發生爭執，期間因為余聯兵所在的房間房門緊鎖，家屬一時無法進入，曾試圖破門進入並向周邊居民尋求幫助。警方接報趕到並打開房門時，發現余聯兵及其妻子二人已不幸死亡。而在事發當時，還有許多居民都聽到了家屬大聲的哭喊聲。

官網資料顯示，優速物流有限公司創立於2009年，總部位於上海青浦，是一家提供全國性快遞服務的規模型速遞企業。目前，優速快遞已經在全國建立分撥中心97個，擁有營業網點超過6千家，員工7萬餘人，運輸車輛2萬餘部。富士康、海爾、固特異、夢潔等知名企業都是優速快遞的戰略合作夥伴。

優速快遞已經在全國建立分撥中心97個，擁有營業網點超過6千家，員工7萬餘人，運輸車輛2萬餘台。（網絡圖片）

面對物流業界激烈的競爭格局，2019年初余聯兵曾在優速快遞9周年慶典上高呼「活下去是最高目標」，引起業界熱議。緊接著就在1月26日，優速快遞證實新一輪融資即將到帳，資金狀況得到極大緩解。

已任命香港優速董事長為總裁

作為創始人，余聯兵一直被認為是優速快遞的靈魂人物。事發後，優速快遞稱管理層已在第一時間快速響應並妥善處置，公司運營秩序正常，網絡狀態穩定。經公司董事會討論，決定任命香港優速董事長莫浩強為優速快遞總裁。

（綜合報道）