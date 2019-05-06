安徽通報劉氏兄弟涉黑案：查處涉黑資產11億　嚴重危害政治生態

5月5日，安徽省蚌埠市通報「劉氏兄弟涉黑案」，截至目前，該案13名主要犯罪嫌疑人被捕，共採取刑事強制措施92人，該組織被依法查封、凍結、扣押的涉黑資產達約11億元人民幣。

2015年，蚌埠市公安局不斷接到群眾舉報，反映劉兆本等四兄弟非法開礦、把持基層政權、涉黑涉惡等情況。（網上圖片）

通報稱，2015年，蚌埠市公安局不斷接到群眾舉報，反映該市高新區天河社區新城口村書記劉兆本等四兄弟非法開礦、把持基層政權、涉黑涉惡等情況。

此後，蚌埠市公安局開展證据搜集和梳理研判工作，並於2017年7月18日，抽調專人正式成立專案偵控小組。2018年1月，該案13名主要犯罪嫌疑人被捕。

2019年3月19日，「劉氏兄弟」等黑社會性質組織案移送市人民檢察院審查起訴。首批32名犯罪嫌疑人中，有組織、領導者劉兆水、劉兆本、劉兆剛、劉兆安兄弟4人。 首批移訴案件60起，涉非法采礦、非法制造、存儲爆炸物、聚眾斗毆、尋釁滋事等14類犯罪。截至目前，專案組共采取刑事強制措施92人。

此外，專案組已依法查封、凍結、扣押該組織涉黑資產約11億元人民幣。

2018年，中國進行全國範圍的掃黑除惡（網絡圖片）

通報稱，自上世紀90年代起，主要犯罪嫌疑人劉兆水、劉兆本、劉兆剛、劉兆安等四兄弟販賣砂石完成了原始資本積累。

2002年，劉兆水成立蚌埠市震興路橋工程有限公司，承建修橋筑路工程，其四弟劉兆安跟隨幫忙，劉氏兄弟在当地逐步具備一定的經濟實力和社會地位。

2007年，「劉氏兄弟」等人為获取更大經濟利益，爭搶國電蚌埠發電有限公司附屬工程項目，採取暴力、威脅等手段，排擠、打壓競爭對手，在新城口地區確立了強勢地位，該黑社會性質犯罪組織初步形成。

通報稱，「劉氏兄弟等人」黑社會性質犯罪組織以家族、姻親為紐帶，以非法採礦為主线，大肆結交黨政機關領導幹部、國家職能部門工作人員，編織強大的關係網，大肆拉攏、腐蝕，尋求保護傘非法庇護，給当地政治生態造成嚴重危害。

通報稱，下一步，蚌埠市公安機关將全力深挖餘罪，徹底查清查透所有犯罪事實，全力「打傘破網」，全面搜集保護傘線索，配合監察機關深挖徹查，徹底鏟除「劉氏兄弟等人」黑社會性質犯罪組織。

2008年，劉兆本四兄弟曾帶挖掘機赴汶川救災，入選「中國好人」。（網上圖片）

值的一提的是，據內媒報道，2008年以前，農民企業家身份的劉氏四兄弟，其主要活動和影響範圍還僅限於懷遠。汶川地震中，劉氏四兄弟自帶兩台特種挖掘機赴四川千裡救災。此事被眾多媒體關注並廣泛報道，四兄弟也隨之聲名鵲起，各種榮譽和頭銜紛至沓來。中央電視台《新聞聯播》也6次報道他們的事跡。事後，劉兆水被授予「全國抗震救災模範」稱號，四兄弟獲評「安徽省抗震救災先進集體」「心動2008安徽年度新聞人物」。此外，2009至2011兩年間，劉氏四兄弟先後全部獲評「中國好人」。

2018年1月24日，中共發起全國規模的掃黑除惡專項斗爭。要求把「掃黑除惡」與「基層反腐敗」結合起來，鏟除犯罪滋生土壤，以鞏固中共基層組織。并給這場運動設定了時限，要求三年內完成。

据中共官方公布最新數据，在掃黑除惡專項運動發起後的短短一年之內，中共挖出上千的黑社會組織，共起訴組織犯罪案件14,226件，總計79,000餘人，從數量上來說掃黑運動取得了顯著成果。