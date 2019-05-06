特朗普突然對華加徵關稅　中美貿易談判最後階段為何「坎坷」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月5日宣布，美國將從5月10日起，將2000億美元的中國商品關稅從10％上調到25％，并不排除對其它商品也加征關稅。特朗普的言論正值中美貿易談判進入沖刺階段。中國高級官員預計將于本周抵達華盛頓。此次中國代表團將有數百名官員隨訪，外界曾預期雙方可能會簽署最終協議。

中美兩國在談判最後階段，特朗普突然轉變態度。（AP）

據悉，特朗普5月5日在推特（Twitter）上發布對華加徵關稅的消息時，同時責備中美兩國進行的貿易談判「進展太慢」。「與中國的貿易協議（談判）在繼續，但他們試圖重新談判，這太慢了，」特朗普說。

特朗普所指的要加徵關稅的2000億美元中國商品，是他在去年9月最初提出的一項對中國的懲罰性措施，本定於今年1月1日起實施。但去年12月，特朗普和中國國家主席習近平在阿根廷G20峰會上會晤後，決定推遲該計劃，而將稅率保持在10%不變。中美兩國從此進入了為期90天的談判期。

但這次特朗普突然表態稱要對華加徵關稅的消息後，據美國《華爾街日報》5月5日報道稱，據一名熟悉情況的消息人士說，特朗普的推文使得很多中國官員感到驚訝，中國正考慮取消5月8日在美國開始的第11輪貿易談判。

與此同時，中國官媒環時總編輯胡錫進也在推特上說，劉鶴本周不太可能訪美了。他還諷刺說，特朗普連朝鮮都嚇唬不到，「就讓他升級關稅吧，看看貿易談判什么時候重啟。」

不過，針對中國國務院副總理劉鶴是否將繼續訪美的問題，中國外交部發言人耿爽今天（6日）在例行記者會上表示，中方團隊正在準備赴美磋商。

中國外交部發言人耿爽周一（6日）在例行記者會表示，中方團隊正在準備赴美磋商。（資料圖片）

事實上，對于為何特朗普突然升級貿易戰，原因有很多猜測分析。中國微信公眾號「陶然筆記」被指專門幫北京發放貿易談判訊息，其最近一篇帖文表示，談判到這個階段，能達成的共識應該已經達成，「剩下的都是難啃的硬骨頭」。

「談判越接近尾聲，難度越是呈幾何級數的上升。影響磋商結果的變數也有可能陡然增加許多，」這篇文章只提及談判策略，沒有接觸到任何有關政策改變的具體內容。

文章說，美國政府以及媒體最近熱心為談判定調，稱之為「決定成敗的最后關鍵階段」，這是「通過設置話題來製造緊張氣氛，從而給對手施壓」。

文章承認美國有更大主動權，但如果某一方只考慮自己訴求，通過施壓迫使另一方就範，而忽視磋商的公平性，那是有「不歡而散」的可能。

值得一提的是，美國《華爾街日報》曾報道，中美貿易談判在最後階段商討中國會如何擴大購買美國產品，還有是否批準外國企業進入中國云端市場，以及兩國會否撤銷打擊對方出口的懲罰性關稅。

報道說，中國補貼國內企業的議題未解決，美國官員希望尋求中國有更實質的承諾和具體措施，對待國內外的企業一視同仁，而不是空泛的承諾。但中國經濟學者及政策顧問認為，這涉及到結構性問題，如果大幅度削減補貼會影響中國經濟。

因此，有分析人士表示，中美雙方都想達成共識，但美國一開始有太多要求，要北京作出大幅度體制改革或是不切實際，而美國似乎也明白這一點。