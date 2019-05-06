牡丹江市政府原副秘書長涉職務犯罪潛逃被捕　中紀委：有逃必追

針對黑龍江省牡丹江市政府原副秘書長程鵬涉職務犯罪潛逃被捕一事，中共中紀委機关報今天（6日）发表文章指出，有逃必追。

牡丹市政府原副秘書長程鵬涉職務犯罪潛逃被捕。（網絡圖片）

文中稱，近年追逃追贓工作頻傳捷報，程鵬歸案只是其中一例。文中舉例說，潛逃20年的職務疑犯、原中國國有資產管理局辦公室會計兼該局基建辦公室會計姜世強，4月25日在家人陪同下到北京市海澱區紀委監委投案自首；同月22日被列「紅通」追捕、廣東深圳市田心實業股份有限公司原董事長梁澤寧，被新加坡執法部門遣返回中國；還有外逃16年的原中國建筑（南洋）發展有限公司副經理席飛，今年3月28日在北京被拘捕歸案。

中紀委在文中強調，腐敗分子即使逃到天涯海角，也要將他們追回來繩之於法，「5年、10年、20年都要追」。

文中分析認為，如果說程鵬被捕是「快打旋風」閃擊戰，那么姜世強迫于壓力帶贓自首，則是「20年磨劍」的攻堅戰；并指姜放棄幻想主動投案是執法部門窮追不捨的成果，「是一手擠壓其生存空間、一手耐心做其親朋思想工作的結果」。

文中最后提到，想外逃的，碰壁失算，最終被擒；逃出去的，追悔莫及，自首退贓，而兩條不同軌跡，最終都逃不過歸案認罪；又指那些貪腐官員幹部「貪了就跑、一跑就了」，只能是癡人說夢，一意孤行不如幡然醒悟，心存僥幸不如趁早認清形勢、回頭是岸。

4月22日，廣東深圳市田心實業股份有限公司原董事長梁澤寧，被新加坡執法部門遣返回中國。（網上圖片）

据了解，2019年2月，程鵬因涉嫌嚴重違紀和受賄犯罪被黑龍江省牡丹江市紀委監委立案審查調查。2月23日，程鵬潛逃。最終，警方在某小區內將潛逃多地的程鵬抓捕。

媒體梳理发現，這并非牡丹江市首位出事的政府副秘書長。2018年8月，牡丹江市另一位政府副秘書長李常武曾因向市委書記行賄被通報。

关于程鵬具體所涉嫌的職務犯罪，官方目前并未說明。 有消息指，近期黑龍江官場地震疑涉「曹園」違建案。

4月11日，牡丹江原副市長、公安局局長閻子忠因嚴重問題被黑龍江省委監委帶走調查。值得注意的是，近年來，二人的上級、同僚中已經有多人落馬。