【中美角力】美國挑起「文明衝突」紛爭　北京不落入二元對立圈套

據美媒早前透露，美國國務院政策規劃部門表示，正準備與中國的「文明衝突」，而這一次不同於「西方家庭」內部的衝突，是美國首度遭遇「非高加索」的對手，是與「真正不同的」文明組織較量。 不管論述多「宏觀」，標籤多「驚人」，這仍是中美結構性對抗的一部分，美國擔憂東西文明之間出現範式轉移，於是順勢為近年對華反制戰，套上「文明衝突」理論框架，以作為號召盟友的手段。就目前所見，中國既沒有跳進這個「二元對立」的圈套，同時亦提出自家話語體系，消解美方的意識形態挑釁。

特朗普於當地時間5月5日發布Twitter，威脅要將所有中國輸美商品的關稅提高至25%。（路透社）

文明歷史脈絡不可「單一化」

即使是從純理論出發，「文明衝突論」只是觀察歷史演變的學說，自1990年代提出以來就不斷受到挑戰。首先文明形成的歷史蘊含複雜的脈絡，不是簡單的「非此即彼」，有明確的分界線，遠者有西羅馬帝國崩潰後，不少古希臘經典散佚，反而在阿拉伯世界得以保存，以至中世紀歐洲學者都需要藉由伊斯蘭文明，重譯失落的典藉，推動西方文明的「文藝復興」。

近者有中國剛紀念五四百周年，當中民族、民主和科學都是由西方進口的意識形態詞彙，以各種「主義」和「思想」呈現不同面貌，藉此在中國文明語境裡尋覓適合土壤以落地生根，「中國特色社會主義」和「社會主義市場經濟」便是交融匯合的成果。由此可見，單純以「文明衝突」為視角，是不足以包攬文明接觸和界定的眾多層次。

2017年底特朗普訪華：特朗普與習近平一同在故宮內欣賞京劇。（中新社）

提「命運共同體」概念消解挑釁

學理上是這一套說法，而在政治上中國也不見得上了美國的當，跟著華府「文明衝突」的調子走，陷於二元對立之中。中國官媒即指出，文明之間難免有隔閡和分歧，但隨著不同文明在全球化下，政經生活都日趨一體而多元，利益交織難分彼此，爆發有組織的大規模衝突已是匪夷所思，更枉論冒熱戰風險的「文明衝突」零和遊戲。

在國際外交層面，美國放出「文明衝突」的稻草人，中國也不會隨之起舞。原因很簡單，近年北京已以「命運共同體」為核心思想，建立與全球化和多極化相適應的話語體系。以「一帶一路」為旗艦項目，沿線國家橫跨多種政體、宗教和種族，其中更不乏與中國有領土主權爭議，但北京官方正正希望展示，中國「和而不同」的大同觀在現代切實可行，至低限度是擱置爭議、共謀發展，而非死抱「文明衝突」以至窒礙交流溝通。

壓倒西方文明之說實屬無稽

正如過去百多年所見，由政經大格局到日常物質生活，中國向西方學習的蹤跡俯拾皆是，從而摸索出適合國情的發展方式，所謂銳意壓倒西方文明之說實屬無稽，中國反對的只是西方干涉內政，自身並無稱霸意圖。按此非二元對立的文明觀，所以中國沒有糾纏於「異我文明」、「非高加索人」之類字眼爭執，而是重申中美文明差異在於社會組織，至於就「和平秩序」、「友好合作」之類基本理念，兩國實則並無二致，這套解讀顯然是一貫「命運共同體」的理念。