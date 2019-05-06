中央掃黑除惡新動作已展開　多省份政法委書記出現變動

5月6日，內媒《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」消息，中共中央掃黑除惡第12督導組5月5日已進駐湖北省開展「回頭看」，帶隊的組長是王偉光，官方披露的時間是5月5日至10日。

中央掃黑除惡展開新動作，對第一輪督導「回頭看」。（視覺中國）

據悉，2019年4月份，中共中央掃黑除惡第二輪督導的11個督導組已經全部在督導當地召開工作動員會，被督導的11個省份分別是天津、吉林、浙江、安徽、江西、湖南、廣西、海南、貴州、云南、新疆。

在時間安排上，最后召開動員會的省份是廣西—4月11日，中共中央掃黑除惡第17督導組督導廣西壯族自治區工作動員會在南寧召開，第二輪督導安排了一個月的時間。也就是說，第二輪督導已經陸續進入了尾聲。

但一個新的動作已經陸續展開，即對第一輪督導「回頭看」。

據中共湖北省委機關報《湖北日報》5月5日披露，中共這一輪「回頭看」的時間是5月5日至10日，重點督導的內容包括：對當地黨委政府對掃黑除惡是否存在「過關」思想，督導反饋問題是否整改落實到位，專項斗爭是否取得新的突破，群眾滿意度是否提高等開展「回頭看」。

另外，在湖北之后，中國河北、山西、遼寧、福建、山東、河南、廣東、重慶、四川也將迎來中共中央掃黑除惡督導組，開展「回頭看」。

掃黑除惡進入第二年，杭州市大街小巷掛滿掃黑除惡的標語。（視覺中國）

值得一提的是，在中央掃黑除惡的大背景下，多地省級政法委書記進行了調整。如4月28日上午，由內蒙古南下的羅永綱職務明確，任湖北省委政法委委員、書記。據悉，2018年10月羅永綱任內蒙古自治區黨委政法委書記，2019年3月卸任。

可以得知，掃黑除惡是羅永綱到湖北的一大任務。據「政知見」消息指出，一到湖北，羅永綱就對掃黑除惡工作任務較重的武漢、黃岡、恩施等市州政法委書記一對一面談，督促做好掃黑除惡督導整改和掃黑除惡縱深推進工作。

包括羅永綱在內，2019年以來，全國多位省級黨委政法委書記履新。

2019年2月，曾任吉林省委常委、長春市委書記的王君正跨省到新疆，擔任新疆維吾爾自治區黨委常委、政法委書記。

2019年4月，上海市委副書記尹弘兼任市委政法委書記、內蒙古自治區黨委副書記林少春兼任政法委書記、曾任遼寧省檢察院檢察長的于天敏履新遼寧省委常委、省委政法委書記。

對於這段時間中共在掃黑除惡領域的動作頻頻，有分析人士表示，中國自2018年1月發起「掃黑除惡專項斗爭」，為期三年，2019年則是這項斗爭承上啟下的關鍵之年。