全國高速省界收費站年底前取消　料可節省行車時間及燃料

5月5日（周日），國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，明確力爭今年底前基本取消全國高速公路省界收費站，推廣電子不停車快捷收費系統，以便利群眾出行及提高物流效率。

內地力爭今年底前基本取消全國高速公路省界收費站，推廣電子不停車快捷收費系統。（網絡圖片）

會議又指出，要對封閉式高速公路收費站入口同步實行不停車稱重，防止超載；優化鮮活農產品運輸「綠色通道」等減免費政策，研究統一危險化學品運輸車輛等通行管理政策。

內媒報道指，省界高速公路收費站取消後，受最大衝擊的是各地的當地政策。各地對不同物品的收費標準不一樣，對於綠色通道可免費通行的產品的規定不一樣，比如鮮花在雲南是免高速公路收費的產品，但是在其他省份的高速公路卻不一定是免收費物品。中物聯公路貨運分會輪值會長王堅指這涉及各地標準統一的問題。

新政策可節省時間及燃料

王堅又指出，這項政策實施後最大的好處是節省時間。比如從上海到北京，幾個跨省收費站每個耽擱15分鐘，整個行程就需要耽擱1個小時以上。由於車輛到收費站時要減速，出站又需加速，都需要多耗費燃料，新政策實施後也能節省燃料、減少污染。

（《21世紀經濟報道》）