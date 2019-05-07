加關稅消息累內地股市大跌　人民日報頭版：中國經濟發展韌性十足

美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter上宣布，周五（10日）將加徵2000億美元中國進口商品的關稅，稅率由10%調高至25%。消息一出，內地股市應聲大跌，滬深兩市在周一（6日）分別錄得跌幅達5.6%及7.6%，超過1000間上市公司跌停板。 官媒《人民日報》隨後在周二（7日）頭版刊出題為「中國經濟發展韌性十足」的署名文章，羅列數據指中國經濟內生動力強勁，並稱「面對複雜嚴峻的國內外形勢，今年以來，中國經濟運行開局良好，主要指標保持在合理區間並好於預期，展現出十足的韌性」。

文章以五一假期為例，稱假期間日均有9266列列車開行、1.6萬班航班升降，國內旅遊接待總人數約有1.95億人次，銀聯網上交易總金額更高達1.29萬億元（人民幣．下同），中國人平均一天的消費額就有3225億元。文章又稱，中國經濟平穩增長，第一季度的GDP比2005年全年總量更高、全國城鎮新增就業人口有324萬人、全國居民消費價格溫和上漲1.8%、貨物貿易進出口總額較同期增長3.7%、外匯儲備餘額增加86億美元至3.0988萬億美元、全國居民人均可支配收入實際增長6.8%。

特朗普宣布加徵關稅消息後，內地股市在周一應聲大跌，超過1000間上市公司跌停板。（視覺中國）

文章認為，中國經濟的韌性是來自各方面，分別為「基本面」，物質基礎雄厚、人力資本豐富、發展潛力巨大；經濟新動能加速提升，例如高技術制造業、高技術服務業投資分別較同期增長11.4%和19.3%；發展協調性持續增強，從過去經濟增長高度依賴出口，變成內需成為中國經濟的「壓艙石」和「助推器」；增長持續性不斷集聚，加快打造法治化、國際化、便利化營商環境，令中國市場依然是世界上最受歡迎的投資熱土之一。

文章最後更引述國家發改委政策研究室主任袁達的言論作總結，「中國經濟發展韌性十足，為應對外部挑戰、實現高質量發展提供了較大的騰挪空間」、「我們完全有信心、有條件、有能力保持經濟運行在合理區間，實現年度預期目標」。

（人民日報）