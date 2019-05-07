呈現馬克思主義在華發展歷程　《馬藏》首5卷在京首發

據新華社報道，由北京大學牽頭進行的馬克思主義文獻編纂計劃取得前期成果，《馬藏》的「中國篇」第一部前5卷共370萬字於4日（上周六）在京首發。 已出版的部分旨在呈現馬克思主義在中國的傳播和發展歷程，促進馬克思主義理論的研究。

《馬藏》的「中國篇」第一部前5卷於4日（上周六）在京首發。（網絡圖片）

《馬藏》編纂工程由北大聯合國內外相關研究機構共同進行，於2015年啟動，計劃用約20年時間通過匯集與編纂馬克思主義形成和發展過程中的相關文獻，系統、全面展現馬克思主義發展歷程，以期成為一部較為完備的馬克思主義研究文獻總匯。

據悉，首次出版的《馬藏》5卷由中國20多所高校的學者通力合作編成，收入1894年至1903年間出版的著作、譯著類文獻。

北京大學馬克思主義學院院長于鴻君表示，近年來學術界對馬克思主義發展史、馬克思主義中國化史特別是馬克思主義、社會主義在中國的早期傳播史等的系統編纂仍存空白。《馬藏》的出版將為相關研究提示新的解讀視角。

《馬藏》編纂工程浩大，其「中國篇」部分計劃於2024年左右完成，主要包括19世紀下半葉馬克思主義傳入中國以後的文獻；「國際篇」部分計劃於2035年左右完成，彙編國際上相關文獻和研究成果。《馬藏》「中國篇」第一部第6至10卷計劃在今年內出版。

（新華社）